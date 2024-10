Audi al Salone di Parigi con la nuova Q6 Sportback e-tron. Anteprima mondiale per il Suv elettrico in versione coupè

L'anteprima mondiale di Audi per il salone dell'auto di Parigi si chiama Q6 Sportback e-tron, rappresenta la variante coupé del Suv 100% elettrico, e si distingue per un look sportivo ed aerodinamico. Infatti, la linea del padiglione spiovente richiama la prima generazione dell'iconica TT favorendo una silhouette «a goccia» grazie all'intero arco del tetto che è stato ridisegnato dal montante A. Il risultato è una vettura 37 millimetri più bassa rispetto all'auto da cui deriva, che vanta uno spoiler con terza luce di stop integrata, e presenta una nervatura che parte dai gruppi ottici posteriori fino a giungere alle portiere per donare un effetto muscoloso ai passaruota. Con queste modifiche il Cx scende da 0,28 a 0,26 e la variante performance long range, con la batteria agli ioni di litio di nuova concezione dalla capacità nominale di 100 kWh (94,9 kWh netti) arriva ad un'autonomia massima di 656 chilometri nel ciclo WLTP. Accattivante nell'aspetto dunque, ma non per questo meno versatile, come dimostrano la capacità di traino che arriva a 2.400 chilogrammi, la generosa abitabilità posteriore ottenuta mediante un passo di 2.899 millimetri, ed una capacità di carico di 511 litri con cinque posti in uso, solo 15 litri in meno rispetto alla versione Suv, a cui si aggiungono ulteriori i 64 litri del vano presente sotto il cofano anteriore.

Sotto pelle il Suv coupé a batteria, che sarà disponibile in concessionaria a partire dal primo trimestre 2025, presenta un singolo motore da 292 CV e la trazione posteriore, per la versione d'ingresso, che ha anche un batteria dalla capacità inferiore, pari ad 83 kWh(75,8 kWh netti), per un'autonomia WLTP di 545 chilometri. La variante performance, citata in precedenza, presenta anch'essa un singolo motore al posteriore, ma da 326 CV, di potenza, ed abbinato alla stessa batteria da 100 kWh (94,9 kWh netti) delle Q6 Sportback e-tron quattro e SQ6 Sportback e-tron quattro, rispettivamente, da 387 e 517 CV, che però sfruttano un doppio propulsore per avere anche la trazione integrale. La SQ6 Sportback e-tron è la più performante della gamma, come dimostrano lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,3 secondi e la velocità massima di 230 km/h, a fronte comunque di un'autonomia di 607 chilometri nel ciclo WLTP. Tra le novità Audi presenti a Parigi annoveriamo anche le nuove Audi A5 e Audi Q5, i primi modelli del marchio realizzati sulla piattaforma premium termica per le auto con motore anteriore longitudinale ed abbinata a motori diesel e TFSI oltre che alla tecnologia mild-hybrid plus a 48 Volt con il powertrain generator, per un apporto di cavalli e coppia che può arrivare, rispettivamente, fino a 24 CV e 230 Nm.

Con questa tecnologia la nuova Audi A5 e la nuova Audi Q5 riducono consumi ed emissioni fino al 10%. Gli stessi modelli, in seguito, saranno proposti anche nelle varianti plug-in che consentiranno di arrivare a percorrere oltre 100 chilometri in elettrico. Nello specifico, la nuova A5 arriverà negli showroom italiani nel corso del mese di novembre con prezzi a partire da 50.150 euro per la berlina e da 52.550 euro per la Avant, mentre la nuova Q5 arriverà nel corso del primo semestre 2025 con un listino che partirà da 63.250 euro. Sia i nuovi modelli elettrici che quelli termici di Audi beneficano di una medesima opera di digitalizzazione che consente di avere display più numerosi e più ampi, l'aggiornamento wireless over the air di software e funzioni, l'applicazione dell'intelligenza artificiale ChatGPT per il controllo vocale, oltre al sistema operativo Android Automotive OS per l'infotainment.