Audi show, bellezze in riva al Lago: sfila la storia recente del motorsport

COMO - Per la prima volta Audi ha portato la propria identità sportiva a FuoriConcorso sul lago di Como. Nei giorni scorsi, sulle rive del Lario, la casa dei quattro anelli ha allestito a Villa Sucota un percorso espositivo costruito attorno al tema dell’edizione 2026, intitolata “KraftMeister”. Undici le vetture in mostra, scelte per ripercorrere le tappe del rapporto tra competizione e produzione di serie. Il filo conduttore parte dall’Audi Sport quattro del 1984, che con la trazione integrale e il cinque cilindri turbo da 306 Cv ridefinì il rally del Gruppo B, e tocca le tappe dell’endurance: dalla R15 Tdi del 2009, con il V10 diesel da oltre 600 Cv, alla R18 e-tron quattro del 2013, con cui il marchio introdusse la tecnologia ibrida a Le Mans. A chiudere il racconto, due vetture che guardano al futuro.



La R26, monoposto che segna l’ingresso di Audi in Formula 1 nel 2026, e la nuova RS 5, prima plug-in hybrid della storia di Audi Sport, con il V6 2.9 Tfsi biturbo che lavora in sinergia con la propulsione elettrica per un totale di 639 Cv e uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi. L’evento è stato anche l’occasione per provare su strada la nuova Audi A6 Avant, nella variante 3.0 V6 Tdi Mhev plus da 299 Cv abbinata al cambio S tronic a sette rapporti. La station wagon adotta una tecnologia mild hybrid che recupera energia in rilascio e in frenata, contenendo consumi ed emissioni, ed è omologata Euro 6e Bis. Sul passo di 2.923 mm la vettura offre un bagagliaio da 466 litri, estendibili a 1.497 con i sedili posteriori abbattuti: un’auto attesa a lungo dai clienti Audi che non vogliono rinunciare ai vantaggi del diesel ma che, allo stesso tempo, desiderano affrontare un passo in avanti verso l’elettrificazione



Sul fronte commerciale, la gamma italiana parte dall’allestimento Business, proposto a 76.100 euro, e sale al Business Advanced da 80.100 euro, fino alla versione S line edition da 84.100 euro. Il posizionamento conferma la scelta di Audi di mantenere un’offerta turbodiesel di fascia alta in un segmento, quello delle wagon premium, in cui la domanda resta solida nonostante la spinta verso l’elettrico. A Villa Sucota, intanto, il racconto sportivo ha avuto il proprio momento centrale nella conversazione di sabato pomeriggio, quando gli ex piloti Allan McNish, Tom Kristensen e Rinaldo “Dindo” Capello hanno ripercorso la storia agonistica del marchio.



McNish, oggi racing director del team di Formula 1, conta nove podi a Le Mans; Kristensen, “Mister Le Mans”, detiene il record di nove vittorie nella 24 Ore; Capello, brand ambassador Audi, è stato l’ultimo italiano a imporsi nella prestigiosa gara francese, nel 2008. Il motorsport, hanno ricordato i tre campioni, non è soltanto velocità ma metodo: il punto in cui le soluzioni nate in pista trovano poi applicazione sulle vetture di serie, come la stessa tecnologia mild hybrid oggi diffusa sulla gamma stradale. Un legame che a Como, fra leggende del passato e modelli di oggi, Audi ha voluto rendere esplicito.