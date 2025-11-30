Audi, si allarga la gamma motori di Q5 e A6: arriva un nuovo propulsore V6 Tdi 3.0 litri mild hybrid a 48 V da 299 cv

Audi amplia la gamma motori dedicata ai modelli Q5 e A6, introducendo un nuovo propulsore V6 Tdi 3.0 litri in grado di erogare 299 CV e 580 Nm di coppia, dove per la prima volta, la tecnologia Mild Hybrid plus a 48 Volt viene abbinata alla doppia sovralimentazione mediante compressore elettrico e turbocompressore a gas di scarico. Evolvendo ulteriormente la tecnologia Mild Hybrid, Audi ha ottenuto un sistema battezzato «powertrain generator» che lavora in abbinamento alla batteria dedicata da 1,7 kWh al litio-ferro-fosfato, che può contribuire alla marcia erogando sino a 24 CV e 230 Nm di coppia, mentre in fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell'energia.

A ciò si affianca l'azione dell'alternatore-starter azionato a cinghia che ha il compito di avviare il motore termico e fornire energia elettrica alla batteria a bassa tensione. Inoltre, Audi introduce per la prima volta la doppia sovralimentazione mediante turbocompressore a gas di scarico e compressore elettrico in abbinamento al sistema Mild Hybrid aumentando l'efficienza e i valori di coppia sin dai regimi più bassi. Nel dettaglio, il compressore elettrico è collocato a valle del turbocompressore e dell'intercooler nella sequenza di aspirazione. Infine, il nuovo V6 3.0 Tdi Audi può essere rifornito con il carburante HVO, secondo la normativa europea EN 15940, permettendo una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 70 e il 95% rispetto al Diesel fossile.