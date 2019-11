Audi fa il tagliando a vetture parcheggiate in aeroporto. Servizio di manutenzione debutta in Italia al Marconi di Bologna

BOLOGNA - Partire per un viaggio, raggiungere l’aeroporto Marconi di Bologna, parcheggiare l’ auto e ritrovarla, al ritorno, in ottime condizioni dopo un tagliando, un cambio degli pneumatici o un controllo approfondito, con pieno di carburante e carrozzeria fresca di lucidatura. Per la prima volta in Italia e dopo l’aeroporto parigino Charles De Gaulle, all’aerostazione bolognese Audi ha inaugurato un servizio di manutenzione ad hoc per i suoi clienti. Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per chi possiede un’Audi, l’Audi Service Station permette, con un appuntamento, di lasciare l’ auto, in stalli contrassegnati, nel parcheggio dell’aeroporto.

Prima del check-in per l’imbarco, si posizionano le chiavi in una cassetta di sicurezza dello sportello automatico contrassegnato dal logo della Casa dei quattro anelli all’uscita del parcheggio, dove si potrà effettuare il pagamento. Un addetto del service partner andrà a ritirare la vettura per eseguire gli interventi concordati con il cliente. Al termine riporterà la vettura nel parcheggio del Marconi, nello stesso stallo dove l’aveva lasciata il proprietario.

La manutenzione non avrà costi aggiuntivi rispetto a quelli concordati e il prezzo della sosta è incluso. «Il prossimo scalo dove attiveremo il servizio sarà Milano Malpensa - ha spiegato il direttore Service Audi Italia Federico Ferraro - Entro il 2022 vorremmo realizzare altre 20 installazioni nelle città di cui otto in altri aeroporti». «Attivando questo servizio al Marconi - ha aggiunto Fabrizio Longo, direttore Audi Italia - vogliamo trasmettere un senso di vicinanza alla città di Bologna».