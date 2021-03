Audi Talks, ultimo appuntamento a Cortina. Consapevolezza e sostenibilità per l'evento in programma sabato

CORTINA D'AMPEZZO - Ultimo appuntamento per Audi Talks che fa tappa a Cortina. Si conclude a il viaggio con il ciclo di appuntamenti iniziati lo scorso dicembre e che ha coinvolto il pubblico in 8 appuntamenti dedicati a sostenibilità, performance, design e innovazione. Grazie all' inedito format di studio fisico e digitale, il palco degli Audi Talks ha accolto ospiti che si sono confrontati su diverse tematiche, in uno storytelling itinerante lungo l'arco alpino. Passando da Alta Badia e Madonna di Campiglio, per arrivare ai quattro appuntamenti dedicati a Cortina, di cui 3 durante le intense settimane dei Campionati del Mondo di Sci, gli Audi Talks hanno scandito la stagione invernale.

Nei Digital Studio targati è stato possibile assistere ad un racconto a più voci: dal percorso che ha portato Cortina a diventare sede dei Mondiali alle donne protagoniste della nuova valanga rosa che abbraccia il mondo dello sport e non solo. Si è parlato di Cortina e della sua tradizione per l'innovazione, dando spazio ad atleti eccellenti impegnati in imprese estreme alla ricerca dei propri limiti. Il percorso ora si chiude con il talk dal titolo Consapevolezza e sostenibilità: una scelta per il futuro.

Protagonisti di questo confronto, che potrà essere seguito in streaming sabato 27 marzo alle ore 14.00 su myAudi.it, saranno l'holistic coach Johanna Maggy e Riccardo Gaspari, Chef stellato del Ristorante Sanbrite di Cortina. Due visioni apparentemente distanti ma accumunate dallo stesso approccio consapevole nei confronti della natura e da una filosofia incentrata sui ritmi del corpo e del mondo che ci circonda. Johanna Maggy, islandese di nascita, coniuga l'amore per la natura alla passione per la meditazione e le pratiche olistiche. Dall'altra parte, Riccardo Gaspari, ampezzano di origine e per scelta, che della consapevolezza della natura, dei suoi ritmi e del territorio ha fatto l'essenza della sua idea di cucina.