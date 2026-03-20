Audi, torna la A2 ma sarà elettrica, il debutto in autunno per il modello d'ingresso nel mondo dei Quattro Anelli
Audi chiude il 2025 in positivo. Ricavi per oltre 65,5 mld e l'utile netto sale a 4,617 mld. Le vendite Bev crescono del 36%
Döllner: «Audi in F1 per competere per il titolo mondiale entro il 2030»
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Mercedes VLE: una limousine nell'era elettrica. Primo modello sviluppato sulla nuova piattaforma modulare Van Architecture
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Audi annuncia il ritorno della A2, lo storico modello lanciato 25 anni fa, che però sarà completamente elettrico e si chiamerà 'Audi A2 e-tron'. Sarà un modello d'ingresso nel mondo Audi che, secondo l'amministratore delegato Gernot Döllner «sarà fondamentale per la nostra strategia in Europa». La nuova compatta di Audi sarà prodotta a Ingolstadt e ricorderà con stile più slanciato l'illustre antenata. «Abbiamo ascoltato i nostri clienti - spiega il manager - che vogliono soluzioni di mobilità elettrica efficaci e funzionali per la vita di tutti i giorni».
La nuova compatta ad elettroni è «la promessa» del gruppo di «rispondere a queste richieste» e offrirà «efficienza, dimensioni contenute e sicurezza, che sono i pilastri di un'auto che renderà ancora più accessibile la nostra offerta di Bev (veicoli a batteria, ndr)". Con la nuova vettura Audi si predispone al lancio di «una nuova famiglia di modelli interamente elettrici e prodotti in Germania», garantendo in questo modo «posti di lavoro e mobilità elettrica 'made in Germany'".