Audi, torna la A2 ma sarà elettrica, il debutto in autunno per il modello d'ingresso nel mondo dei Quattro Anelli

Audi annuncia il ritorno della A2, lo storico modello lanciato 25 anni fa, che però sarà completamente elettrico e si chiamerà 'Audi A2 e-tron'. Sarà un modello d'ingresso nel mondo Audi che, secondo l'amministratore delegato Gernot Döllner «sarà fondamentale per la nostra strategia in Europa». La nuova compatta di Audi sarà prodotta a Ingolstadt e ricorderà con stile più slanciato l'illustre antenata. «Abbiamo ascoltato i nostri clienti - spiega il manager - che vogliono soluzioni di mobilità elettrica efficaci e funzionali per la vita di tutti i giorni».

La nuova compatta ad elettroni è «la promessa» del gruppo di «rispondere a queste richieste» e offrirà «efficienza, dimensioni contenute e sicurezza, che sono i pilastri di un'auto che renderà ancora più accessibile la nostra offerta di Bev (veicoli a batteria, ndr)". Con la nuova vettura Audi si predispone al lancio di «una nuova famiglia di modelli interamente elettrici e prodotti in Germania», garantendo in questo modo «posti di lavoro e mobilità elettrica 'made in Germany'".