Audi e-tron trip planner, viaggiare in elettrico senza stress e ansia da autonomia

Nel 2019 l’intera gamma Audi contava su un unico modello elettrico e due ibride plug-in. Oggi, a distanza di soli cinque anni, la Casa dei Quattro Anelli conta ben sette vetture totalmente elettriche e altrettante auto ibride, con quest’ultime che sono destinate ad aumentare visto che, nel corso del 2025, arriveranno le nuove A5 e Q5. Nonostante il continuo progresso tecnologico, il viaggiare in elettrico è però spesso associato all’ansia da autonomia, oltre al rischio di restare fermi con la batteria scarica e i lunghi tempi di ricarica.

A sfatare questi falsi miti ci ha pensato Audi che, nel corso degli anni, è riuscita a evolvere le sue vetture elettriche tanto da essere equiparate in tutto e per tutto alle auto termiche. Oltre che nell’autonomia, che ha ormai raggiunto i 750 chilometri, la Casa tedesca ha realizzato un vero e proprio ecosistema per le auto elettriche. L’Audi Charging consente, con un unico contratto e tariffe agevolate, di ricaricare la vettura in 29 paesi sfruttando una rete composta da oltre 700.000 punti di ricarica dei quali più di 52.000 in Italia. Inoltre grazie alla collaborazione con IONITY, Ewiwa e la stessa rete Audi HPC la maggior parte delle colonnine sono Fast Charge garantendo una ricarica rapida e sicura.

Audi non si è fermata solamente a rendere più capillare l’infrastruttura, ma ha sviluppato un software in grado di interagire con il navigatore di bordo della vettura per semplificare la vita di chi viaggia in elettrico. L’ultima evoluzione dell’e-tron trip planner di Audi, che ha debuttato sulla Q6 e-tron ed ora è disponibile per l’intera gamma BEV, offre a chi guida una soluzione completa per la pianificazione dei viaggi elettrici. Questa tecnologia non solo semplifica il processo di ricarica, ma elimina l’ansia da autonomia e ottimizza i tempi di viaggio grazie a funzionalità avanzate.

Abbiamo avuto l’opportunità di provare in prima persona l’Audi e-tron trip planner al volante della Q6 elettrica. La facilità d’uso del sistema non si discosta da quello di un classico navigatore. Impostata la destinazione, l’e-tron trip planner calcola automaticamente le soste di ricarica necessarie per raggiungere la destinazione nel minor tempo possibile. Inoltre il sistema considera fattori come il livello di autonomia del veicolo in partenza, la disponibilità delle colonnine, le condizioni meteo e persino i pericoli rilevati grazie alla connettività Car-to-X.

Inoltre, entrando nel menù, si possono variare diversi parametri come il livello minimo di energia residua prima del rifornimento scegliendo da un minimo di 2% al massimo del 20%. Inoltre si può impostare il livello di carica desiderato all’arrivo, fino al 90% per la maggior parte dei modelli. Questa flessibilità è particolarmente utile per chi non dispone di una powerwall domestica o di una stazione HPC nelle vicinanze della destinazione prevista.

Siamo partiti con il livello di batteria del 16% e l’Audi e-tron trip planner, sfruttando gli aggiornamenti in tempo reale, ha adattato la strategia di viaggio in base alla disponibilità e alla potenza delle stazioni di ricarica lungo il percorso. Seguendo il navigatore, siamo arrivati alla colonnina più potente lungo la strada con un’autonomia residua del 7% (dato impostato appositamente da noi). Inoltre il sistema ha pre-condizionato la batteria della Q6 e-tron per ottimizzare la sua temperatura prima di essere ricaricata.

Considerando che l’Audi Q6 e-tron accetta fino a 270 kW di potenza in corrente continua, in circa un quarto d’ora abbiamo raggiunto il 50% di autonomia. Impostato il livello di carica all’arrivo del 30%, l’e-tron trip planner ha quindi aggiornato nuovamente la strategia di viaggio analizzando anche le condizioni del traffico, la topografia del percorso e lo stile di guida del conducente. Sfruttando anche la frenata rigenerativa dell’Audi, siamo giunti a destinazione con un rassicurante 38% di carica residua.

Missione compiuta. L’Audi e-tron trip planner non è solo uno strumento tecnologico, ma una vera e propria “assicurazione” per viaggiare in elettrico, riducendo le preoccupazioni e migliorando l’esperienza complessiva al volante di una vettura elettrica. Con l’obiettivo di diventare un fornitore leader di mobilità sostenibile, Audi continua a investire in soluzioni innovative che semplificano la transizione verso l’elettrico, mantenendo elevati standard di comfort e prestazioni.