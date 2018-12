Australia, record dell'auto solare: 4.100 km con 25 euro

Un'auto solare progettata e costruita da studenti universitari in Australia ha segnato un record mondiale per minimo consumo di energia, raggiungendo Sydney venerdì scorso con due giorni di anticipo sul previsto, dopo aver attraversato il continente da ovest a est per 4100 km. "VIolet", la quattro porte solare elettrica del progetto Sunswift dell'University of New South Wales, era partita da Perth il primo dicembre e ha tagliato il traguardo a Sydney nel primo pomeriggio del 7 dicembre. L'auto ha consumato l'equivalente di appena 40 dollari australiani (25 euro) di energia, mantenendo una velocità media di 85 chilomeri orari e percorrendo 650 km al giorno. «L'energia consumata è stata circa 17 volte meno di una normale auto passeggeri che percorresse la stessa distanza», ha detto il preside della facoltà di ingegneria dell'ateneo Mark Hoffman. «È un'auto che porta tre passeggeri più il conducente, e non è nemmeno scomoda per viaggiare», ha aggiunto. La squadra Sunswift dell'University of New South Wales è composta da studenti di varie discipline fra cui business, ingegneria e design industriale e detiene diversi primati mondiali. È meglio conosciuta per la partecipazione a varie edizioni del World Solar Challenge, la corsa biennale per auto solari che si tiene dal 2013 e attraversa il continente per 3022 km da Darwin a nord fino a Adelaide a sud. Da quando è stata formata nel 1996, la Sunswift ha costruito in tutto sei auto, la più recente appunto la Sunswift VI, detta anche "VIolet".