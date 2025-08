Le auto a 7 posti per partire in vacanza con la famiglia: ecco alcuni dei modelli sul mercato

Le auto spaziose, con possibilità di ospitare passeggeri extra rispetto alle più comuni 5 posti, rappresentano un'alternativa a cui è difficile rinunciare per chi ha una famiglia numerosa, e sul mercato ci sono diverse possibilità anche al di sotto della soglia psicologica dei 30.000 euro. Auto concrete, a cominciare dalla Dacia Jogger, che ha un prezzo d'attacco, con la motorizzazione benzina/GPL 1.0 3 cilindri turbo da 100 CV, di 20.800 euro. Nel listino è presente anche la variante full hybrid da 140 CV con cambio multimode, per chi non vuole il cambio manuale e predilige una vettura elettrificata, ma è offerta con il più ricco allestimento Extreme al costo di 26.950 euro. I due posti della terza fila consentono di ospitare anche persone di 1 metro e 70 centimetri di altezza, nonostante le dimensioni esterne rimangono abbastanza compatte, con una lunghezza di 4,55 metri ed un'altezza di 1,67 metri. Inoltre, grazie alla distanza dal suolo di 20 centimetri, affronta con tranquillità anche uno sterrato leggero.

Più compatta, la Citroen C3 Aircross, che è lunga 4,39 metri, consente di ospitare anch'essa due persone alte fino ad 1,70 metri e, come la Dacia Jogger, sfrutta un'altezza da terra importante, superiore a 20 centimetri. Con il motore 3 cilindri 1.2 Turbo da 100 CV, accoppiato al cambio manuale a 6 rapporti, nell'allestimento Plus ha un prezzo di 21.650 euro, a cui bisogna aggiungere gli 850 euro per il pacchetto che offre la configurazione a 7 posti. La variante hybrid con trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti, associa il 1.2 turbo ad un sistema mild hybrid a 48 Volt, ed ha un costo di 25.450 euro, a cui è necessario sommare gli 850 euro per i 7 posti. La versione Max, praticamente una full-optional e con un look più ricercato, sempre associata alla power-unit mild hybrid, comporta un esborso ulteriore di oltre 2000 euro. Realizzata sulla stessa piattaforma della vettura del double chevron, la Opel Frontera è un Suv che nell'allestimento GS, con una spesa di 900 euro, consente di avere i 7 posti, ed ha dimensioni speculari a quelle della C3 Aircross.

Con la power unit mild hybrid a 48 Volt da 110 CV composta dal 1.2 3 cilindri turbo e dal motore elettrico inserito nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti, il prezzo è di 27.000 euro; mentre con la più brillante power-unit da 145 CV il costo sale a 28.000 euro. Interessante la possibilità di aggiungere accessori quali il box da tetto, il portabici posteriore, fino alla tenda da tetto che offre spazio per due persone. Grazie alla promozione in atto, infine, è possibile avere a meno di 30.000 euro, precisamente a partire da 28.900 euro, anche un monovolume, si tratta del Ford Tourneo Connect, che offre l'innegabile vantaggio delle portiere posteriori scorrevoli. Lungo 4,5 metri, ma largo 1,93 metri ed alto 1,83 metri, è spinto da un motore 1.5 EcoBoost da 115 CV, accoppiato ad un cambio manuale a 6 rapporti, deputato a spingere una massa vicina ai 1.700 kg. Con la più ricca variante Titanium si andrebbe oltre la soglia dei 30.000 euro, ma in questo caso il novero delle concorrenti sarebbe superiore e con costi sempre crescenti.