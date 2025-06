Auto al femminile, la 25enne designer torinese Linda Villano nelle 100 donne di Forbes Italia

A 25 anni tra le 100 Donne dell'Anno di Forbes Italia: Linda Villano, torinese, creative designer, Esg Ambassador e fondatrice e presidente dell'Associazione Italiana Donne per l'Automotive (Aida), la prima organizzazione non profit in Italia nata per dare spazio, voce e opportunità alle donne nel mondo dell'auto. Formatasi in Design Industriale al Liceo Artistico Aldo Passoni e poi in Transportation Design allo Iaad di Torino, Linda, libera professionista collabora con pmi, multinazionali e società benefit del settore automotive, portando avanti progetti di branding sostenibile, comunicazione etica e impatto sociale.

Ha collaborato con il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino, come guida storica raccontando la storia dei motori. «Torino è la mia città. Qui sono nata, qui sono cresciuta, e a lei devo tutto. E' una città che ti insegna ad avere fame: fame di sapere, fame di fare, fame di creare. È da questa fame che è nata Aida. Torino ha scritto una delle pagine più importanti della storia automobilistica mondiale. Ora è il momento di scrivere insieme il prossimo capitolo, e questa volta le donne saranno protagoniste. Forbes riconosce il mio nome, ma dietro di me ci sono tante donne e tanti uomini che credono in un futuro diverso, più giusto, più vero» afferma Linda Villano.