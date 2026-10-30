Auto dell’Anno 2027, ecco la rosa delle 7 finaliste e per la prima volta sono tutte elettriche

L’edizione del premio Auto dell’Anno 2027 entra nel vivo con l’annuncio delle sette finaliste che si contenderanno il titolo assegnato ogni anno da una giura qualificata composta da 64 giornalisti di 25 paesi, 7 dei quali italiani.

Le sette finaliste sono, in stretto ordine alfabetico:

BMW iX3

Cupra Raval

Hyundai Ioniq 3

Kia EV2

Renault Twingo

Volkswagen ID.Polo

Volvo EX60

Per la prima volta tutte le finaliste sono elettriche native e in più non offrono altro tipo di propulsione che non sia l’elettrico. Finora si era arrivati a 3 finaliste dotate solo della spina, ma mai c’era stato il pieno. Altro segno dei tempi è che ben 4 delle 7 appartengono al segmento B, con lunghezza intorno ai 4 metri, e una al segmento A, dunque tutte nel cuore di un mercato europeo dove l’elettrico sta letteralmente esplodendo e lo scorso mese ha raggiunto il 29,9% di quota con un dato tendenziale annuo di 22,7%.

Se si pensa che il 2025 si era chiuso con il 17,4% e il 22,6% nel mese di dicembre, si vede come c’è stata una forte accelerazione, trainata dai grandi mercati come la Francia e la Germania che a settembre hanno raggiunto rispettivamente il 41,7% e il 34,5% di BEV. Anche la Spagna, che fino a 2 mesi era rimasta ad una sola cifra, a settembre è salita improvvisamente al 18,5%. Cifre destinate a salire – si spera anche per l’Italia, ancorata all’8% – con un’offerta sempre più ampia, accessibile e, come dimostra il gruppo delle 7 finaliste di “Auto dell’Anno 2027”, sempre più europea.

Tutte le auto presenti nella rosa finale infatti sono costruite in Unione Europea con la sola eccezione della Ioniq 3 che viene fatta in Turchia, legata comunque alla UE da accordi commerciali che, di fatto, la rendono parte integrante della nostra comunità economica. Nelle magnifiche 7 c’è anche un’altra coreana, la EV2 di Kia che ormai è una finalista assidua del premio. Lo stesso dicasi della Renault che con la rediviva Twingo se la gioca anche quest’anno con un'altra operazione nostalgia dopo quella della R5, vincitrice nel 2025.

ID.Polo e Cupra sono figlie dello stesso progetto e sono costruite in Spagna all’interno dello stesso stabilimento. Infine BMW iX3 e Volvo EX60 sono concorrenti dirette e offrono un’autonomia di oltre 800 km, architettura elettrica a 800 Volt con potenze di ricarica intorno ai 400 kW e sono basata su piattaforme dotate di elevatissime potenze calcolo che le rendono autentici SDV (Software Defined Vehicles). Dunque non solo elettrico, ma tanta tecnologia digitale, un’altra frontiera verso la quale l’auto europea, tra mille difficoltà, sta marciando.

L’Auto dell’Anno 2027 sarà proclamata, come lo scorso anno, al Salone di Bruxelles, precisamente l’8 gennaio con la speranza di inaugurare un nuovo anno più positivo di quello che tra due mesi volgerà al termine.