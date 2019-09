Auto blu elettriche tra idee green ministero P.A. Progetto allo studio con il Mit

ROMA - Tra le idee per una Pubblica Amministrazione green c’è anche quella di utilizzare veicoli elettrici come auto blu, a cominciare dai mezzi che si trovano nei garage degli uffici centrali. Da quanto si apprende, la titolare per la P.a, Fabiana Dadone, sarebbe infatti intenzionata ad avviare presto sul tema un’interlocuzione con il ministero dei Trasporti, responsabile delle dotazioni auto di tutti i ministeri. Si tratterebbe in ogni caso di un passaggio graduale, compatibilmente con i costi.