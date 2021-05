Auto blu in calo del 23,4%, sono oltre 25.600 il parco vetture della PA nel 2019

Per le auto blu è ripartito il censimento: nel 2019 le vetture di servizio sono risultate 25.668 in calo del 23,4% rispetto all’anno prima quando erano a quota 33.527. E’ quanto emerge dal censimento concluso daparte del Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez Pa. “Nel 2010 ho avviato il primo monitoraggio per garantire la massima trasparenza delle amministrazioni pubbliche: allora eravamo al primo posto nel mondo per auto blu: 10.000 per milione di abitanti”, ricorda il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Oggi molto è cambiato, ma il dovere di trasparenza della Pa nei confronti dei cittadini è persino aumentato. Abbiamo davanti un percorso ambizioso di riforme: ascolto, trasparenza e comunicazione sono cardini irrinunciabili”.

La rilevazione, che si era arenata nel 2020 durante la pandemia con tassi di risposta fermi al 10%, “è ripartita per ferma volontà del ministro Brunetta, e si è chiusa il 15 maggio 2021 con un aumento sostanziale - nonostante il prolungarsi dello stato di emergenza legato al Covid - delle amministrazioni che hanno reso noti gli aggiornamenti: il 70% del totale, meno dell’82,3% raggiunto nel 2018, ma più del 67,7% del 2017. Il parco auto si è ridotto del 12,1% rispetto al 2017 (quando le vetture di servizio erano 29.195)”. Il calo delle vetture censite rispetto alla precedente rilevazione, riferita al 2018, spiega la nota, “è da imputarsi a tutte le auto in disponibilità degli enti a qualunque titolo possedute. Si segnala in particolare la diminuzione delle auto di proprietà (-27%) e delle auto in comodato (-47%), così come delle auto a noleggio con conducente (-38%). Le auto a uso esclusivo con autista (707) registrano una diminuzione del 42%, quelle a uso non esclusivo con autista (1.664) del 22%.

Le vetture a disposizione di uffici e servizi (23.297 in tutto) - necessarie a svolgere funzioni sui territori, pari al 91% del parco auto totale - sono calate del 22,8%”. Ha comunicato i dati il 100% delle amministrazioni dello Stato e delle agenzie fiscali, seguite dal 93% delle Città metropolitane, dall’86% delle Province e dall’85% dei Comuni capoluogo. Gli altri Comuni hanno risposto invece al 71%. Sotto il 70% le Regioni e le Province autonome.