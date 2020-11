Auto, boom di vendite online. Miacar: +60% a ottobre

TORINO - Il mercato dell’ auto fatica, con le immatricolazioni che a fine anno in Italia potrebbero far segnare un -27%, ma crescono le vendite online. Secondo l’Osservatorio di MiaCar, la prima piattaforma online per l’acquisto di auto nuove e usate esclusivamente presso i concessionari ufficiali, a ottobre sono cresciute del 60%, dopo il 105% di settembre. Fiat Panda e 500, tra le city car, Jeep Renegade per i suv le auto più vendute sulla piattaforma, dove sono presenti vetture di tutti i tipi e di tutti i prezzi con sconti rispetto al prezzo di listino fino al 40%. Per Lorenzo Sistino, Founder & Ceo della start-up digitale, «la maggiore dimestichezza nei confronti delle app e degli acquisti online ha determinato un cambio di marcia per tutto il settore delle vendite online».

L’acquisto, inoltre, avviene in sicurezza anche dal punto di vista sanitario, perché «non serve spostarsi alla ricerca dell’ auto, basta sedersi comodamente sul divano e sfogliare le pagine di MiaCar sul tablet». A favore dell’acquisto online delle auto gioca anche «la trasparenza delle offerte: il nostro sito propone migliaia di auto, tutte esclusivamente dei concessionari ufficiali, con sconti molto consistenti e facili da confrontare», sottolinea Sistino, secondo cui «sta diventando molto importante anche l’effettiva disponibilità immediata del prodotto».