Auto, cresce la domanda mondiale: in ultimi 10 anni +35%. Incremento ha superato i 28 mln di veicoli

ROMA - Balzo della domanda mondiale di autoveicoli: dal 2007 al 2017 è aumentata del 35%, passando da 72 milioni di unità a 97 milioni. In forte crescita (+129%) il mercato in Brasile, Russia, India e Cina, Paesi che hanno raggiunto il 38% delle vendite mondiali (era il 23% nel 2007), pari quindi a 15 punti in più. Nei Paesi industrializzati (Europa Occidentale, Usa, Canada e Giappone) la domanda di autoveicoli nel 2017 ha registrato lo stesso volume di vendite del 2007 (41 milioni).

È quanto emerge dal rapporto “L’industria automotive mondiale nel 2017 e trend 2018” realizzato dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (Anfia). Nel 2017, in particolare, l’incremento delle vendite globali di autoveicoli è stato del 3% rispetto all’anno precedente, grazie principalmente alle vendite in Cina, Sud America ed Europa Occidentale. In Italia, in particolare, l’anno scorso sono state registrate 1,9 milioni di consegne (+7,3% sul 2016).

Nell’Ue allargata all’Efta il mercato, sottolinea l’Anfia, è in crescita dal 2014 e nel 2017 si è ormai avvicinato ai livelli pre-crisi. Per quanto riguarda il mercato degli Stati Uniti, dopo 7 anni di crescita interrotta e il record assoluto di vendite del 2016, tende alla saturazione e cala pur mantenendosi su livelli alti (oltre i 17 milioni). Per quanto infine riguarda la produzione mondiali di autoveicoli, sostenuta dall’andamento positivo della domanda, ha totalizzato 97,8 milioni di unità (+2,3% sul 2016).