Auto, ecco quelle più cercate in rete dagli italiani nel 2022. BMW, Mercedes e Audi i marchi più richiesti

L’anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci anche per il settore automotive. Quali sono stati i modelli più cercati dagli italiani in rete? A rispondere ci ha pensato l’indagine di Carvago.com, marketplace europeo con oltre 700mila auto usate a disposizione, che ha analizzato l’interesse degli italiani verso il mondo delle quattro ruote confrontandolo con quello dei tedeschi. BMW, Mercedes-Benz e Audi sono stati i marchi automobilistici più richiesti in Italia e Germania, dove l’unica differenza di popolarità va dal quarto al decimo posto: mentre gli italiani sono fedeli ai marchi nazionali (Fiat al quinto e Alfa Romeo al settimo), i tedeschi ricercano maggiormente classici marchi giapponesi come Toyota, Mazda e Honda. Alfa Romeo rimane in ogni caso il produttore nostrano più popolare in Germania, collocandosi al dodicesimo posto.

In Italia la classifica delle dieci auto più cercate è così composta: Audi A3, Audi Q3, Volkswagen Golf, Audi A4, BMW X1, Audi A1, BMW Serie 1, Alfa Romeo Giulia, Fiat Panda, Volkswagen Tiguan. In Germania, invece, troviamo BMW, Audi, Wolkswagen, Mercedes-Benz, Skoda, Ford, Toyota, Volvo, Mazda e Hyundai. Dall’indagine di Carvago.com è emerso un dato sorprendente: gli italiani sono più propensi a cercare motori alternativi (ibride, EV) rispetto ai tedeschi. Quasi il 20% dei clienti italiani ha cercato sul portale questa tipologia di motori rispetto a poco più del 15% dei tedeschi. Anche se gli italiani cercano maggiormente auto con alimentazione alternativa, sono più attenti alla potenza del motore. Il valore più utilizzato di «potenza da» in Germania è 150 cavalli, mentre gli italiani cercano auto molto più robuste e utilizzano ‘potenza dà 200 cavalli nella maggior parte dei casi di utilizzo di questo filtro di ricerca. «Per la natura della nostra attività in Europa, dobbiamo essere in grado di soddisfare le diverse aspettative dei nostri clienti. Anche se il confronto tra noi italiani e il resto d’Europa dimostra che abbiamo un gusto particolare per le auto e che gli italiani siano ancora attratti da modelli performanti», afferma Antonio Gentile, Country Manager di Carvago in Italia.

I modelli di auto più ricercati sono stati quelli per famiglie. In Italia le prime cinque posizioni sono state occupate da Audi A3, Audi Q3, Audi A4 e Volkswagen Golf, seguite da BMW X1, Audi A1, BMW Serie 1, Alfa Romeo Giulia e Fiat Panda. I filtri di ricerca più utilizzati sono stati il tipo di modello per famiglie (65,79%), prezzo (51,2%), allestimenti (58,6%), immatricolazione (47,14%) e chilometraggio (36,79%). Nonostante la popolarità delle cabriolet sia diminuita negli ultimi vent’anni, continua a essere un modello di auto ancora apprezzata in Italia: quasi il 17% degli italiani ne ha ricercato una in rete. Un dato positivo rispetto alla Germania, dove le auto senza un tettuccio sono cercate soltanto dal 5% dei tedeschi.