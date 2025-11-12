Auto elettrica, fa bene all'ambiente solo dopo aver percorso 50.000 km: ecco perché

Le auto elettriche hanno un migliore impatto ambientale rispetto a quelle a cambustione, ma solo dopo aver percorso un certo numero di chilometri. Un nuovo rapporto del Touring Club Svizzero rivela che per compensare lo svantaggio ecologico rispetto alle auto a benzina, le elettriche dovrebbero percorrere 50.000 km: solo così verrebbe azzerato l'impatto della produzione, molto più elevato rispetto ai veicoli a carburante.

Lo svantaggio iniziale delle auto elettriche

La produzione di auto elettriche, infatti, è particolarmente impattante a livello ambientale; ciò crea un importante svantaggio iniziale per quelli che dovrebbero essere i mezzi di trasporto più sostenibile. Per compensare, un'auto elettrica media con un'autonomia di 300 km e alimentata con elettricità prodotta sul posto, deve percorrere 50.000 km, rispetto a un modello analogo a benzina. A impattare è soprattutto la produzione della batteria che, oltre ad avere un grande costo (fino al 50% del totale), è fortemente inquinante. Secondo il Touring Club Svizzero, è proprio qui, nel campo delle batterie, che potenzialmente si potrebbe migliorare, ad esempio grazie al riciclo e all'impiego di nuovi materiali e all'ottimizzazione dei processi.

Benefici e manutenzione

Trattandosi soltanto di uno svantaggio iniziale, però, dopo l'ostacolo di partenza, è tutto in discesa. I benefici, infatti, crescono con l'aumentare delle percorrenze e dopo 200.000 km percorsi la zero emissioni avrà emesso il 50% in meno di gas serra rispetto a una vettura con motore a combustione interna. Lo studio precisa anche come non bisogna dimenticarsi che i consumi delle auto elettriche dipendono soprattutto da altri fattori, come la manutenzione (dei veicoli e delle strade) e la costruzione di vie di comunicazione più adatte: la produzione di elettricità, infatti, conta relativamente.