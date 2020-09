Auto elettrica come le bici: superbonus in base al reddito

A partire dal 2021 chi acquisterà un’auto elettrica potrebbe avere fino a 18.000 euro di superbonus, se rientra nella fascia Isee sotto i 30.000 euro. Proprio così. È appena terminata infatti la consultazione sulla proposta del Ministero dell’Ambiente presso imprese e cittadini per rimodulare in una prima fase quattro sussidi ambientali dannosi (Sad) dei sette complessivi esistenti, qualcosa che costa al nostro Paese 19,7 miliardi, per guidare la transizione ecologica dei settori...

