Auto elettriche, cinese CATL crea batteria agli ioni di sodio. “Elevata densità energetica, ricarica veloce, stabilità termica”

FUZHOU - Contemporary Amperex Technology Co. (Catl), il principale produttore cinese di batterie agli ioni di litio per auto, ha presentato ieri la sua nuova batteria agli ioni di sodio di prima generazione, la cui densità energetica che può arrivare fino a 160Wh/kg e può caricarsi in 15 minuti fino all’80% a temperatura ambiente. Robin Zeng, presidente di Catl, durante un evento di lancio online, ha spiegato che la batteria ha grandi vantaggi, tra cui, oltre all’elevata densità energetica e la ricarica veloce, l’eccellente stabilità termica, le performance a bassa temperatura, definite ottime, e l’alta efficienza di integrazione.

Huang Qisen, vice capo dell’istituto di ricerca Catl, ha dichiarato che la batteria si comporta bene nell’immagazzinamento dell’energia e in vari scenari di elettrificazione dei trasporti, specialmente nelle regioni con temperature estremamente basse. Secondo Huang Catl mira a formare una catena industriale completa di batterie agli ioni di sodio entro il 2023. Secondo il suo rapporto annuale depositato presso la Borsa di Shenzhen, nel 2020 Catl, con sede a Ningde, nella provincia del Fujian, nella Cina orientale, ha generato un fatturato di circa 50,32 miliardi di yuan (circa 7,79 miliardi di dollari), segnando una crescita del 9,9% su base annua.