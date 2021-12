Auto, è caos sulla transizione verso l'elettrico. «Serve ripensamento, così si aggrava la crisi»

La transizione energetica sta turbando il mondo dell’auto. Soprattutto in Europa. D’altro canto, era intuibile che la decarbonizzazione non si sarebbe limitata a cambiare il tipo di vetture, da quelle col motore a scoppio alle eredi equipaggiate con il propulsore silenzioso e le batterie. La vigorosa svolta avrebbe strizzato sia il mercato che l’industria, mettendo pressione ad un settore che si era un po’ addormentato. Cambiano i prezzi dei veicoli, sono più cari per remunerare i costi degli accumulatori,...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO