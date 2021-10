Auto Europa 2022 UIGA, annunciate sette finaliste al titolo. Sono modelli Audi, Bmw, Cupra, Dacia, Fiat, Hyundai e Nissan

Sono Audi Q4 e-Tron, Bmw Serie 4, Cupra Formentor, Dacia Sandero, Fiat Nuova 500, Hyundai Tucson e Nissan Qashqai le sette finaliste in ordine alfabetico al titolo di Auto Europa 2022 assegnato dai soci dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive. La selezione, a cui ha contributo una speciale giuria degli opinion leader, è partita da una prima lista di 30 modelli ed è stata ora circoscritta - come da regolamento - a queste sette vetture arrivate sul mercato tra il primo settembre del 2020 e il 31 agosto del 2021. La selezione del modello vincitore del 36mo titolo di Auto Europa 2022 avverrà con una votazione in programma a Torino per il 19 al 20 ottobre prossimi. Vi parteciperanno i giornalisti UIGA, Opinion Leader e una giuria popolare utilizzando anche il QR Code delle auto in esposizione, o collegandosi al link www.premioautoeuropa.it, già attivo e disponibile per i lettori dei siti di informazione automobilistica.