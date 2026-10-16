Auto Europa 2027, ecco le 7 finaliste del premio. Dalla sportiva elettrica alla compatta da città, passando per ibride e Suv

Quale automobile merita il Premio Auto Europa 2027? Per scegliere non basta fermarsi al marchio o alla prima impressione. Contano il progetto, la tecnologia, il comfort, le prestazioni e la capacità di rispondere alle esigenze di chi guida ogni giorno. Ecco le sette vetture scelte dai giornalisti Uiga, l’Unione italiana dei giornalisti dell’automotive, e dalla Giuria Opinion Leader, da conoscere prima di esprimere la propria preferenza. Il Premio Auto Europa è anche un’occasione per far sentire la voce di chi le automobili le guida, le sceglie, le compra e le vive ogni giorno. Partecipa al voto su Premioautoeuropa.it.

ALPINE A390 – L’elettrica dal temperamento sportivo

Una fastback a batteria, lunga 462 centimetri, che unisce cinque posti, un bagagliaio da 532 litri e una meccanica progettata per privilegiare la dinamica di guida. La versione GT raggiunge 400 Cv e 555 km di autonomia, mentre il sistema Alpine Active Torque Vectoring gestisce la coppia sulle ruote posteriori per migliorare agilità e precisione in curva.

BMW iX3 – La nuova generazione elettrica

È il primo modello della Neue Klasse, la nuova architettura elettrica BMW. La versione iX3 50 xDrive sviluppa 469 CV, adotta la trazione integrale e dichiara fino a 805 chilometri di autonomia Wltp. L’architettura a 800 Volt consente ricariche in corrente continua fino a 400 kW.

HYUNDAI IONIQ 3 – Compatta fuori, spaziosa dentro

Lunga poco 416 centimetri, è una cinque posti completamente elettrica, progettata in Europa e prodotta in Turchia. La carrozzeria aerodinamica, il pianale dedicato e l’abitacolo versatile puntano sulla praticità quotidiana. Curate le finiture e valido l’infotainment. Per la versione Long Range la Casa dichiara fino a 497 chilometri di autonomia Wltp.

LANCIA GAMMA – Il ritorno dell’ammiraglia

Prodotta a Melfi, interpreta in chiave contemporanea la tradizione Lancia delle vetture da viaggio. La carrozzeria fastback misura 467 centimetri e la gamma comprende motorizzazioni ibride ed elettriche. Per chi sceglie la versione a batteria sono previste anche configurazioni a trazione integrale, fino alla Hf da 375 Cv.

RENAULT CLIO – L’ibrido alla prova della quotidianità

La sesta generazione dell’utilitaria francese cresce nelle dimensioni, raggiunge i 412 cm di lunghezza, e rinnova design e dotazioni. Il cuore della gamma è il sistema Full Hybrid E-Tech da 160 Cv, che abbina un motore a benzina a due unità elettriche. La Casa dichiara consumi di 3,9 litri per 100 chilometri nel ciclo Wltp.

VOLKSWAGEN T-ROC – La Suv compatta si elettrifica

La seconda generazione cresce fino a 437 centimetri e offre un bagagliaio da 475 litri. La gamma introduce motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt e nuove varianti full hybrid. L’obiettivo è combinare la versatilità di una Suv compatta con maggiore efficienza nei percorsi urbani e nei viaggi.

VOLVO EX60 – L’elettrica pensata per viaggiare

La nuova Suv svedese, lunga 471 centimetri, porta la mobilità a batteria nel segmento premium. Il progetto punta su autonomia, comfort e sicurezza, con una nuova architettura elettronica e sistemi avanzati di assistenza alla guida. La Casa dichiara fino a 810 chilometri di autonomia Wltp nella versione di maggiore percorrenza.

Sette proposte diverse, dalla sportività alla praticità familiare. Ora tocca a voi scegliere quella che interpreta meglio l’automobile di oggi. Vota la tua preferita su PremioAutoEuropa.it.: la tua opinione conta. Il Premio Auto Europa è anche un’occasione per far sentire la voce di chi le automobili le guida, le sceglie e le vive ogni giorno. Partecipa al voto su PremioAutoEuropa.it.