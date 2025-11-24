Auto EV, ora i 1000 cv non sono più una rarità: dalla nuova Cayenne alla Model S Plaid ecco i bolidi ad elettroni

Tra le auto elettriche le potenze salgono sempre più in alto e non solo per le hypercar, al punto che un'icona della velocità come la Bugatti Veyron, che 20 anni fa fece scalpore con i suoi 1001 cv, oggi viene avvicinata o superata, a livello di potenza, anche da auto a batteria non propriamente estreme. Lo conferma un Suv come la nuova Porsche Cayenne, che può erogare fino a 1.156 cv e scattare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. Anche Tesla, con la Model S Plaid è capace di una potenza di picco superiore ai 1.000 cv, 1020 cv per l'esattezza, che consentono alla berlina americana di bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,1 secondi.

Un'altra 4 porte con quasi 1.000 cv, precisamente 925 cv, è l'Audi RS e-tron GT performance, che nella classica accelerazione da 0 a 100 km/h impiega 2,5 secondi come la nuova Cayenne. Mentre la Porsche Taycan Turbo GT, berlina sportiva da oltre 1.034 cv, 1.108 cv con overboost, propone anche il pacchetto Weissach, che elimina i sedili posteriori e aggiunge uno spoiler posteriore fisso. Accanto a queste vetture possiamo citare la Denza Z9 GT che, nella sua variante 100% elettrica, dovrebbe erogare 965 cv.

Non mancano proposte 100% elettriche con tanti cavalli anche nella gamma Lotus, come il Suv Eletre R, che eroga 918 cv, alla stregua della berlina Emeya R. La compagine elettrica da circa 1.000 cv presto vedrà l'arrivo della nuova Ferrari, la prima vettura 100% elettrica made in Maranello, che sarà una vettura a 4 porte e a 4 posti, quindi non estrema nel concetto, ma in grado di avere una potenza simile a quella della nuova 849 Testarossa, supercar ibrida plug-in da 1050 cv.