Auto senza conducente, per la UE è avanti tutta. Ecco i livelli di aiuti al conducente e la tecnologia dei veicoli

Auto senza conducente, avanti tutta. La Commissione europea continua a lavorare per quella che e sempre piu una sfida, e su cui l'esecutivo comunitario non e deciso a ripensamenti. Al contrario, garantisce il commissario per la Strategia industriale, Stephane Sejourne, si intende andare avanti speditamente. La Commissione, assicura rispondendo a un'interrogazione parlamentare in materia, vuole una capacita industriale di «larga scala».

Nell'infografica sono indicati i passi svolti finora verso la piena guida autonoma. In quasi tutte le auto nuove sono montati sistemi di assistenza alla guida (Adas) che misurano la distanza da un altro veicolo, mantengono una velocita costante e frenano autonomamente in caso di pericolo. In certi Paesi e in determinati contesti le auto a guida autonoma sono gia una realta.

«La guida autonoma e' molto piu' sicura di quella umana». Lo ha dichiarato l'assessore all'Universita', ricerca e innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi, intervenendo all'evento «Nexgen Mobility Conference 2025», organizzato nell'ambito dell'«Io Mobility Awards 2025», commentando la sua recente visita al Politecnico di Milano dove si trova un simulatore di guida autonoma. Secondo l'assessore, si tratta di «una conferma di quanto la tecnologia fara' fare un grande salto in avanti anche rispetto al tema della sicurezza sulla mobilita'. Oltre l'80 per cento degli incidenti sono collegati alla distrazione umana», ha osservato Fermi, evidenziando come «con l'ausilio della guida autonoma» una percentuale importante di questi incidenti «verra' ridotta».