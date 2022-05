Auto storiche e test drive con Aci Roma, un succeso la manifestazione a “I Granai”. Al centro dell'evento anche la sicurezza stradale

Nell’ambito del calendario di manifestazioni per celebrare il centenario della fondazione, l’Automobile Club Roma partecipa agli eventi per il trentesimo anniversario del Centro Commerciale “I Granai” con una giornata davvero speciale all’insegna delle auto storiche e dell’educazione alla sicurezza stradale per giovani e bambini.

Domenica scorsa esposte nel piazzale antistante l’ingresso del Centro, viale Rigamonti, tra cui Alfa Romeo 75 Turbo “America” e Alfa Romeo Giulietta Turbodelta, messe a disposizione dai soci del Club Canves, affiliato al Club “ACI Storico”, riporteranno indietro ‘magicamente’ il calendario per tornare al 1992, anno della sua fondazione. All’interno fino al 22 maggio, poi, si potranno ammirare auto iconiche degli anni ’90, tra cui la Lancia Delta Turbo Evoluzione.

Protagonista tutto il giorno è stato il tema da sempre caro all’ente romano: l’educazione alla guida sicura. Grazie al contributo degli istruttori dell’Automobile Club d’Italia, tantissimi giovani hanno potuto effettuare prove simulate sugli effetti dell’alcol alla guida e test drive con prove di frenata sul bagnato, sottosterzo e slalom, ma sperimentare anche il nuovo simulatore di guida in realtà virtuale delle autoscuole ACI“Ready2Go”. Strumento didattico fondamentale del “metodo ACI” per il conseguimento della patente di guida, utilizzato dalle 40 autoscuole romane, con la finalità di assicurare ai giovani una preparazione idonea a fronteggiare in maniera corretta i pericoli derivanti dall’inesperienza.

Quanto ai più piccoli, hanno percorso a piedi una strada caratterizzata dalla presenza di segnali stradali (cartelli, strisce pedonali ecc.) simile al gioco dell’oca. Presente anche personale della Croce Rossa Italiana che, in occasione della giornata internazionale della Croce Rossa, illustrerà e simulerà le corrette manovre di primo soccorso. “Siamo lieti di festeggiare insieme con “I Granai” le rispettive ricorrenze – ha affermato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma.

Grazie a una consolidata collaborazione il Centro Commerciale sin dal 2016 mette a disposizione dell’Automobile Club Roma i propri spazi per consentire agli allievi delle autoscuole di svolgere prove di guida, dimostrando in questo modo unità di intenti nella formazione dei giovani alla sicurezza stradale, che il nostro Ente persegue sin dalla fondazione, avvenuta nel 1922. A queste finalità di rilevante impatto sociale, si aggiunge il fascino delle auto d’epoca, a testimonianza della cultura e tradizione motoristica italiana”