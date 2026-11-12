Auto usate, le cinque truffe più diffuse in Europa: ecco come riconoscerle prima di comprare

Le frodi legate alle auto stanno assumendo in Europa un carattere sempre più sistematico. CarVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha individuato cinque tattiche ricorrenti utilizzate da venditori disonesti che colpiscono maggiormente gli automobilisti europei: dai metodi impiegati da bande criminali organizzate alla semplice manipolazione psicologica. Con gli strumenti moderni è possibile riportare indietro sia i contachilometri meccanici sia quelli digitali.

Di conseguenza, la manomissione del contachilometri resta il tipo di truffa più diffuso: si riduce il chilometraggio indicato per far apparire il veicolo meno usato, più prezioso e più attraente agli occhi dei potenziali acquirenti. Uno studio di carVertical del 2026 sull’impatto delle frodi sul contachilometri ha rivelato un dato sorprendente: in alcuni mercati gli automobilisti pagano quasi il 50% in più del reale valore del veicolo per auto con chilometraggio manomesso.

Più costosa è l’auto, maggiore è la cifra. In molti Paesi la manomissione del contachilometri è un reato, ma nella pratica i responsabili vengono perseguiti di rado, mentre gli acquirenti ne subiscono le conseguenze almeno due volte. “Chi acquista un veicolo con il chilometraggio ridotto non solo lo paga di più, ma salta anche importanti intervalli di manutenzione di componenti chiave e può poi trovarsi di fronte a problemi imprevisti. Ad esempio, una catena o una cinghia di distribuzione non sostituita secondo il programma raccomandato può comportare riparazioni estremamente complesse e costose”, sottolinea Ramūnas Pletkus, esperto del mercato automobilistico di carVertical.

Accade quando a un veicolo viene assegnato il Vin di un altro modello identico – regolarmente immatricolato in un altro Paese oppure dichiarato perdita totale ma non radiato. Il numero sulla carrozzeria viene saldato sopra quello originale e le targhette vengono sostituite. Le banche dati internazionali e i registri dei veicoli dei diversi Paesi contengono così informazioni su due veicoli collegati contemporaneamente allo stesso VIN, con registrazioni sovrapposte di revisioni, assicurazioni, danni o passaggi di proprietà.

Ne è un esempio un’auto rubata in Italia che nel 2010 è finita in Romania, dove ha cambiato proprietario più volte, fino ad arrivare a un’istituzione governativa, in cui veniva utilizzata da un ministro per gli spostamenti ufficiali. La sua vera origine è venuta alla luce solo più di dieci anni dopo. “Il problema principale è che le autorità dei diversi Paesi, anche all’interno dell’UE, non condividono a sufficienza i dati sui veicoli oltre i confini nazionali. Questo vuoto informativo crea un terreno fertile per ogni tipo di reato.

Una volta varcato il confine, un’auto può iniziare una nuova vita in un altro Paese e, quando la verità viene a galla, l’acquirente può restare senza il denaro e senza il veicolo acquistato. Una maggiore trasparenza dei dati aiuterebbe a individuare più cloni del Vin”, spiega Pletkus. Si tratta di uno schema raro, ma le sue conseguenze possono essere tra le più gravi. Come riconoscere questo tipo di frode? Il segnale più evidente di un veicolo con una doppia vita è un andamento ricorrente di picchi e cali del chilometraggio nel report sulla storia del veicolo. Significa che due veicoli diversi con lo stesso VIN vengono sottoposti a revisione e assicurati in Paesi diversi.

Dopo aver concordato l’affare di persona, l’acquirente mostra sullo schermo del telefono la conferma dell’avvenuto pagamento e se ne va con l’auto; il denaro però non arriva mai sul conto bancario del venditore: il bonifico viene infatti annullato oppure la conferma è generata da un’app falsa, creata per assomigliare a quella di una banca nota. Casi di questo tipo sono già all’esame dei tribunali di tutta Europa. Come evitarlo? Non consegnare l’auto né i documenti finché non si vede effettivamente il denaro sul proprio conto bancario – anche se il contratto di compravendita è già stato firmato.

Uno screenshot, un messaggio o la schermata di un’app non sono la prova di aver ricevuto il denaro. I venditori disonesti ricorrono spesso a tattiche manipolatorie facili da riconoscere. Mettono sotto pressione gli acquirenti affinché decidano in fretta, sostenendo che ci sono già molti altri interessati, che non è necessaria alcuna ispezione e che l’auto è comunque in condizioni “perfette”. In realtà, questo di solito significa che il veicolo presenta difetti che il proprietario non vuole rivelare. “Se un venditore rifiuta qualsiasi tipo di ispezione, è meglio cercare un’altra auto. Chi si affretta ad acquistare un’auto senza averla fatta controllare adeguatamente rischia non solo di pagarla troppo, ma anche di dover affrontare una serie di costi imprevisti dovuti a difetti nascosti dal venditore”, afferma Pletkus.

Le forze dell’ordine di diversi Paesi europei hanno scoperto attività criminali legate all’importazione di auto dagli Stati Uniti, in cui gruppi organizzati acquistano a basso prezzo negli USA veicoli gravemente danneggiati e li spediscono in Europa. Qui vengono eseguite riparazioni unicamente estetiche e vengono ottenuti i certificati di idoneità alla circolazione, prima di presentare i veicoli agli acquirenti come auto mai danneggiate. In caso di incidente, un’auto di questo tipo può trasformarsi in una trappola: un airbag non funzionante o una geometria della carrozzeria compromessa fanno sì che conducente e passeggeri non siano protetti come previsto dal costruttore.

Nell’aprile 2025 la Procura europea (EPPO) ha annunciato i risultati dell’Operazione Nimmersatt, nel corso della quale circa 1.000 agenti di polizia, funzionari fiscali e doganali hanno effettuato 200 perquisizioni in 10 Paesi. Solo in Lituania, una diramazione del gruppo criminale ha venduto almeno 16.500 auto importate dagli Stati Uniti per un totale di 144 milioni di euro. Nel febbraio 2026 si è svolta una seconda ondata di arresti in tutti i 10 Paesi, mentre le prime imputazioni sono state formalizzate ad aprile. Prima di acquistare un’auto usata, ci sono quindi tre passaggi essenziali da seguire: controllare il report sulla storia del veicolo, fare una prova su strada approfondita e farlo ispezionare da un’officina di fiducia.