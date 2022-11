Auto volante di Ief Aeronautics, al via i preordini. Consegna nel 2025, 300mila dollari per volare sul traffico

LOS ANGELES - La startup californiana Ief Aeronautics ha aperto ufficialmente i preordini per la Model A, la prima auto volante, che sarà consegnata nel 2025. Serviranno 300mila dollari per avere la possibilità di guidare una vettura capace di spiccare il volo al formarsi di un ingorgo. La Model A ha un’autonomia di circa 320 km su strada e poco meno di 180 in volo. A decollo verticale, utilizza otto eliche alloggiate all’interno della carrozzeria. La Model A, dalle dimensioni di una grande berlina, può ospitare due passeggeri.

La particolarità del veicolo è nell’assetto (in volo): il corpo vettura ruota di 90ø attorno al suo asse per passare dal volo verso l’alto a quello in avanti. Mentre ruota, un lato della carrozzeria dell’ auto diventa l’ala superiore, l’altro si sposta per diventare l’ala inferiore. Alef ha mostrato un prototipo a passeggero singolo della Model A e due prototipi volanti chiamati Alef Zero in una conferenza stampa alla Draper University di San Mateo, in California. Il volo della Model A nella versione definitiva ad otto eliche è prevista nei prossimi mesi. L’AD della startup californiana, Jim Dukhovny, in un’intervista ha dichiarato che alla fine di tutti i processi di sviluppo potrebbe nascere un modello «Z» da 35mila dollari. Questa seconda vettura, che dovrebbe vedere la luce nel 2030, per essere utilizzata richiederà soltanto una licenza di volo per drone.

Con una autonomia di 320 km in volo e 650 su strada potrà ospitare 4 persone. Per la prima Model A, il carico utile stimato si aggirerebbe intorno ai 90 kg, compresi i passeggeri e i bagagli. Alef intende anche realizzare un modello alimentato da celle a combustibile a idrogeno, ha affermato Oleg Petrov, un ingegnere co-fondatore dell’azienda. Questo dovrebbe avere un’autonomia molto maggiore, intorno ai 650 km. La società non ha ancora testato il passaggio dal decollo verticale al volo orizzontale con un passeggero umano a bordo.