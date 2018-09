Auto volante è realtà, Transition dal 2019 sarà venduta in Usa. É ibrida ed ha 600 km di autonomia

ROMA - Motore elettrico ibrido e ali pieghevoli, dal 2019 arriva sul mercato Usa Transition, la prima macchina che vola. È prodotta da Terrafugia, società fondata nel 2006 da alcuni ricercatori del Mit di Boston e poi venduta ad una holding cinese proprietaria anche di Volvo. L’ auto a due posti ha un’autonomia di volo di 600 km, vola ad un’altezza massima di tremila metri e ad una velocità di 160 Km orari. È un’ auto a tutti gli effetti ma per guidarla e farla decollare c’è bisogno di un patentino da pilota.

Decollo e atterraggio potranno avvenire solo in aree apposite come aeroporti ma anche proprietà private. Transition è stata fondata da ingegneri del Mit specializzati in aeronautica e astronautica, poi è stata acquistata quasi un anno fa dal gruppo cinese Zhejiang Geely, una holding che possiede anche le società automobilistiche europee Volvo e Lotus. Al momento il costo dell’ auto che decolla non è stato ancora ufficializzato, ad ottobre partono i preordini. Ci sono altre sperimentazioni di auto che volano, ad esempio a Dubai, e Uber ha presentato un progetto per un servizio di taxi volanti che dovrebbe partire in concomitanza con le Olimpiadi di Los Angeles del 2020.