Auto volanti elettriche, l'impiego del range extender rivoluzionerà gli eVTOL

Il settore delle auto volanti, cioè i mezzi electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) potrebbe evolvere rapidamente guadagnando in autonomia e capacità di trasporto grazie a tecnologie utilizzate nelle hypercar ibride come l'Aston Martin Valkyrie, la Czinger 21C e la McMurtry Spéirling. Questa svolta, secondo gli esperti del settore, potrebbe essere legata al 'ritorno alle origini' (quelle aeronautiche) del motore elettrico ad alte prestazioni SPX177 (884 Cv) che lo specialista avio Helix aveva realizzato nel 2023 proprio per i tre bolidi da pista citati. Abbinato a un diesel V12 aeronautico quad-turbo il motore Helix crea uno dei gruppi elettrogeni aeronautici più leggeri e con la maggiore densità di potenza mai realizzati. E aggiornato per il nuovo tipo d'impiego può diventare così il punto di partenza non solo per aerei subsonici a propulsione elettrica, ma anche il 'cuore' ultrapotente per sistemi multi-elica per volo a decollo e atterraggio verticale (eVTOL).

I media di settore affermano che diverse aziende - tra cui la Astro Mechanica - starebbero già lavorano ad entrambe le ipotesi, ma nello specifico caso delle cosiddette auto volanti, cioè gli electric Vertical Take-Off and Landing eVTOL, il passaggio a così elevati valori di energia disponibile determinerebbe lo stesso salto funzionale esistente tra un ciclomotore e un minibus ibrido. Oggi la maggior parte degli eVTOL consuma una quota sproporzionata di energia per la salita verticale, il volo stazionario e la transizione al volo in avanti. Ma una volta stabilizzata la velocità di crociera, il fabbisogno energetico diminuisce drasticamente. Ecco perché gli odierni eVTOL elettrici a batteria hanno un'autonomia relativamente modesta, ma il debutto di un 'range extender' leggero - come quello che in fase di sviluppo come derivazione del motore SPX177 - potrebbe aumentare la portata, estendere e aiutare le auto volanti a decollare e ad atterrare in sicurezza.

Una delle ipotesi a cui si lavora è una variante 100% avio che condivide la stessa architettura fondamentale, la stessa filosofia di raffreddamento e la stessa tecnologia elettromagnetica del motore Helix. La potenza erogata dovrebbe arrivare fino a 563 Cv di picco (439 continui) con un'efficienza di picco del 97%. Ma gli aspetti più interessanti sono la leggerezza (pesa solo 22 kg) e le dimensioni compatte, paragonabile a quelle di una pentola da cucina.