Autobrennero sempre più smart, ora "parla" con i veicoli. Presentati i risultati del progetto sperimentale C-Roads Italy

Moltiplicare la capacità delle infrastrutture autostradali esistenti (“ma realizzarne di nuove non deve essere un tabù”) e azzerare l’incidentalità senza consumare suolo. È l’obiettivo ambizioso che si pone la rete autostradale italiana attraverso l’utilizzo della tecnologia C-Its, ovvero i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi che permettono alle infrastrutture di “parlare” con i veicoli e di far comunicare i veicoli fra di loro. Lo ha detto Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero Spa e recentemente eletto presidente di Aiscat, nel corso del convegno “C-Its Roadshow”, organizzato a Trento a conclusione dei quattro anni di sperimentazione che ha visto protagonista proprio Autobrennero. “Insieme alla diffusione di veicoli elettrici, a idrogeno e a batteria, si tratta del campo in cui agire con determinazione per rivoluzionare, nei prossimi anni, il comparto autostradale. A questo - ha aggiunto Cattoni - va affiancata una sinergia virtuosa con la ferrovia”.

Cattoni ha ricordato quanto i temi della mobilità, in una chiave di transizione ecologica, siano al centro del Pnrr e il ruolo innovativo che le autostrade italiane (vedi Telepass e Tutor) hanno sempre avuto in Europa. Il presidente di A22, Hartmann Reichhalter ha sottolineato “la soddisfazione per un’evoluzione dei trasporti che, insieme all’alta velocità ferroviaria e al diffondersi di veicoli elettrici, ci consentirà di spostarci lungo il corridoio del Brennero senza impatti negativi per l’ambiente e le persone che vi abitano”. Il C-Roads Italy fa parte di un ambizioso progetto europeo che punta, utilizzando il C-Its, ad un’interconnessione tra veicoli e tra veicoli e infrastruttura, utilizzando una base uniforme per tutta l’Unione europea. Non è un caso che Autobrennero sia stata al centro di questa sperimentazione, considerando il ruolo chiave che ha - lo ha sottolineato Cattoni - in quell’enorme sistema economico sull’asse Mediterraneo-Europa che vede al centro Germania e Italia.