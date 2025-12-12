Autobus a guida autonoma sperimentato all'autodromo di Imola. Ha percorso 2,6 km fermandosi ai semafori e agli ostacoli

Un bus a guida autonoma ha percorso questa mattina 2,6 chilometri all'interno dell'autodromo di Imola, fermandosi ai semafori rossi, rispettando gli attraversamenti pedonali e affrontando due rotatorie senza l'intervento di un conducente. Il test, condotto da Tper, (l'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Bologna e Ferrara) e dal produttore turco Karsan con la collaborazione dell'autodromo e del Comune di Imola, ha simulato un percorso urbano sulla pista dell'Enzo e Dino Ferrari davanti a invitati e stampa. Il mezzo da 8,3 metri ha impiegato circa 10 minuti per completare il tracciato, modulando la velocità in base alle condizioni stradali e rispettando il limite massimo di 40 chilometri orari. In Italia non esiste ancora una regolamentazione ufficiale per l'utilizzo di questa tecnologia su strada, ma il dibattito sulla sua omologazione è aperto e diversi test sono in programma. L'autobus E-Atak di Karsan sta conducendo un tour in Italia ed è già stato testato a Bolzano.

Il veicolo è dotato di sistema laser Lidar per mappare l'ambiente e rilevare ostacoli in tempo reale, radar e telecamere per riconoscere segnali stradali e pedoni, intelligenza artificiale per elaborare i dati e prendere decisioni immediate. All'evento erano presenti docenti dell'Università di Bologna e dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con cui Tper sta verificando possibili applicazioni dell'automazione nel trasporto pubblico e nella mobilità condivisa. «Per un'azienda che voglia essere in grado di affrontare le sfide attuali quanto quelle del futuro - dice la presidente e amministratrice delegata di Tper, Giuseppina Gualtieri - è importante lavorare anche in ambiti di ricerca e di collaborazione che vanno oltre la messa a terra di investimenti e innovazioni dell'oggi. Il tema della guida autonoma, che si collega allo sviluppo di sistemi intelligenti e interconnessi, rappresenta una delle frontiere di una nuova 'rivoluzione industriale della mobilità', quindi anche del trasporto pubblico».