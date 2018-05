Autobus? mezzo più sicuro dell’auto. Meno feriti anche rispetto a pedoni e ciclisti

ROMA - Prendere l’ autobus è molto più sicuro che prendere la macchina ed è anche più sicuro rispetto all’andare in bici o a piedi. È quanto emerge da uno studio dell’Istituto di ricerca sanitaria dell’Università di Montreal. La stessa città canadese è stata posta sotto i riflettori per le dieci linee di autobus più trafficate ed è risultato che chi usa l’automobile ha quattro volte in più il rischio di incidenti rispetto a chi usa il trasporto pubblico locale su gomma. Per chilometro percorso, infatti, i viaggi in macchina hanno la possibilità di avere feriti 4 volte in più dei pedoni, cinque volte di più dei ciclisti e degli utenti di autobus.

Perché viaggiare in autobus è più sicuro? Secondo gli studiosi può dipendere dalla particolare formazione professionale dei conducenti e, contestualmente, anche dalla guida a minor velocità. Inoltre, tra le motivazioni ce n’è una legata alla guida: gli autobus percorrono rotte designate e si trovano solitamente sulla corsia di destra e ciò li rende più prevedibili nel traffico. Infine, c’è una questione legata allo spazio: sono necessari meno autobus rispetto alle auto per trasportare lo stesso numero di persone. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Urban Health.