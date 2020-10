Autogrill, spinta a digitalizzazione: accordo con Satispay per pagare da smartphone In oltre 400 punti vendita

ROMA - In autogrill si potrà pagare anche dallo smartphone. Il gruppo Autogrill ha infatti siglato un accordo con Satispay che permette l'utilizzo dell'innovativo sistema di mobile payment all'interno degli oltre 400 punti vendita italiani, dislocati lungo le autostrade, negli aeroporti e nelle stazioni. L'integrazione dei pagamenti da mobile si inserisce in un progetto di digitalizzazione che Autogrill ha iniziato da tempo e rientra nella strategia del gruppo "di garantire ai propri clienti un'esperienza di acquisto ancora più veloce e digitale", in particolare, si legge in una nota, "in un momento in cui gli strumenti di pagamento che permettono di effettuare acquisti senza toccare contanti o Pos rappresentano un ulteriore elemento di sicurezza".

Per pagare con Satispay in Autogrill bisognerà selezionare il punto vendita direttamente dalla lista negozi all'interno dell'app, oppure scegliere di inquadrare il QR Code. "Nell'era Covid - afferma Daniele Rizzo, Cio Europe & Italia di Autogrill - abbiamo dato un'ulteriore accelerazione al percorso di digitalizzazione che stiamo implementando con determinazione da anni, grazie anche a partner smart e visionari con cui lavoriamo per garantire ai nostri clienti una esperienza di viaggio unica".