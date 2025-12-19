Automobile Club Roma, Max Rendina entra a far parte del consiglio direttivo

Alla vigilia del battesimo mondiale della “sua” creatura più amata, il Rally di Roma Capitale, Massimiliano Rendina ottiene un’altra dimostrazione di stima. Max entra a far parte del consiglio direttivo dell’Automobile Club Roma, un ruolo che gli permetterà di muoversi meglio all’interno della Federazione Internazionale, e nella realtà italiana che come noto abbraccia più soggetti, dall’ACI al CONI, relazionandosi con le istituzioni, Ministero dello Sport, Regione ecc.

D’altra parte il cinquantenne imprenditore romano può vantare solide esperienze come pilota – è stato campione del mondo rally vetture produzione, campione italiano pure con le vetture derivate dalla serie, come la Mitsubishi Lancer, e con la casa dei tre diamanti ha stabilito un legame profondo, che ha consentito questi risultati.

Nel 2013 nasce l’impegno con il Rally di Roma Capitale. Un scommessa non facile, e pure Max ha avuto ancora una volta ragione, curando i rapporti con il territorio a sud della Capitale, della quale ha voluto riprendere le bellezze e i luoghi più significativi. E’ così che il rally romano si pone al pubblico di tutta Europa con l’incanto della notte al Colosseo.

Ora che il Roma Capitale è al vertice, Max ha portato nel campionato italiano il Rally del Lazio, che ribadisce la vocazione delle nostre strade a un’attività dinamica, ma in piena sicurezza.

L’uomo Rendina è di poche parole, ma ci piace ricordare l’impegno nel sociale, e quell’immagine sorridente con Papa Francesco, che sicuramente lo accompagnerà sempre nelle sfide che verranno.