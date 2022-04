Automobile Club Roma, Pirro nominato “ambasciatore”. Premiati i piloti Daniele Di Amato e Stefano Comandini

Il premio «Pilota romano dell’anno» a Daniele Di Amato e quello «Alla carriera» a Stefano Comandini, sono stati conferiti, oggi, da Giuseppina Fusco, presidente dell’Automobile club Roma, in una cerimonia che si è svolta presso la nuova sede istituzionale di via Parigi n. 11. Nell’anno del centenario della fondazione dell’ente, poi, è stato nominato Emanuele Pirro «Ambasciatore dell’Automobile club Roma per lo sport automobilistico». Daniele Di Amato, classe 1990, ha debuttato nel 2011. «Vincitore nel 2017 del Challenge Ferrari -si legge in una nota di Automobile Club di Roma-, è uno dei piloti più costanti e in crescita nel Campionato GT. Stefano Comandini, pilota ufficiale Bmw, ha esordito nel 1996, si è distinto nei Campionati monomarca Porsche, per poi proseguire la carriera nel Campionato italiano Gran turismo con ottimi risultati».

«Emanuele Pirro -si continua a leggere- ha partecipato ad oltre 500 gare nazionali e internazionali, mettendosi anche al volante di auto da Formula 1, Campionato Turismo e corse di durata. Ha vinto 5 volte la 24 Ore di Le Mans, 2 volte la formula Turismo italiana, l’American Le Mans Series, la 12 Ore di Sebring, 3 volte la Petit Le Mans, 1 volta la 24 Ore del Nurburgring. Ha rivestito anche prestigiosi incarichi nella Federazione Internazionale dell’Automobile (Fia). Presente alla cerimonia il giovane pilota Andrea Cola, ‘Pilota romano dell’annò nel 2019 e in forza, oggi, alla Lamborghini Corse». «Nell’anno del Centenario della Fondazione del nostro Club, che fin dalle origini di questa appassionante disciplina sportiva ha organizzato le prime competizioni entrate nella leggenda dell’automobilismo, (come il Gran Premio di Roma, la Vermicino-Rocca di Papa e la Frascati-Tuscolo), - ha proseguito il Presidente - sono onorata di conferire a Emanuele Pirro il ruolo di »Ambasciatore dell’Automobile Club Roma«. I grandi successi ottenuti come pilota e i prestigiosi ruoli ricoperti nella Federazione internazionale, lo designano di diritto come il migliore candidato a rappresentare nel mondo i valori dello sport, da sempre sostenuti dall’Automobile Club Roma».

«Il motorismo da sempre esercita un grande fascino sugli italiani e sui romani - ha affermato Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, Sport e Turismo del Comune di Roma. Moltissimi lo seguono da appassionati, tanti sognano di praticarlo. Per questo è importante l’iniziativa che l’Automobile club di Roma porta avanti, proprio in occasione del centenario del Club. Un modo per dare finalmente spazi e opportunità a giovani talenti che altrimenti rischierebbero di rimanere nell’ombra. Come amministrazione ci siamo già fatti promotori di appuntamenti di grande successo come il Rome E-Prix e il Rally Roma. Non possiamo che incoraggiare iniziative di questo genere, che sono in linea con la nostra volontà di offrire la possibilità a chiunque lo desideri di avvicinarsi a questo entusiasmante sport e rappresentano una vetrina di prestigio per il turismo romano. Le mie congratulazioni a Emanuele Pirro che, forte della sua prestigiosa carriera, sono certo saprà interpretare al meglio il ruolo di ambasciatore dello sport automobilistico».