Roma, all'Automobile Club riconoscimento per il contributo offerto alla crescita dello sport. Dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo

L’ Automobile Club Roma ha ricevuto dal CONI la Stella d’Oro al Merito Sportivo per il contributo offerto alla crescita dello sport. E’un riconoscimento prestigioso che celebra la storia, la passione e l’impegno costante di AC Roma. In passato, vale la pena ricordarlo, il sodalizio veniva criticato, chiuso dalla burocrazia, e ritenuto ente inutile.

Negli ultimi anni invece, c’è stato un cambio di marcia importante, con il supporto tecnico ed economico al Rally di Roma Capitale, accompagnandone la crescita che nel 2027 garantirà l’inserimento della gara nel campionato mondiale. Da ricordare la vicinanza alle manifestazioni storiche, con il clou a Monte Mario sulle strade del primo Gran Premio Roma di cento anni fa. Come è noto l’evento si è svolto nell’ambito della “Volpe Argentata Invitational” la manifestazione che abbina golf e automobilismo con la regia di Prisca Taruffi.

supportata da AC Roma che di anno in anno raccoglie sempre maggiori consensi è l’Ecorally, con concorrenti e vetture attenti ai consumi su un tracciato verso i Castelli in piena sintonia con le ottobrate romaromane.

Dopo aver rilanciato la premiazione dei piloti, che diventa un momento di aggregazione e appartenenza, ecco le iniziative in campo editoriale con la pubblicazione di libri che rendono merito alla storia e al costume. Il Gran Premio Roma, i 100 anni di AC Roma, il cinema, le corse dei romani, sono i primi titoli. Il merito di questi indubbi successi va alla Presidente Fusco e al Direttore Alemanno che hanno creduto nel valore dello sport. La cerimonia di conferimento si è svolta oggi presso la sede dell’Automobile Club Roma in via Parigi, alla presenza dei vertici dell’Ente e dei rappresentanti del Comitato Regionale.

A ritirare l’alta benemerenza, conferita dal Presidente del Comitato Regionale Lazio del CONI Alessandro Cochiè stata la Presidente dell’Automobile Club Roma, Giuseppina Fusco, che ha espresso grande soddisfazione per l’attestato di stima ricevuto dal mondo sportivo istituzionale. “È per noi motivo di profondo orgoglio ricevere la Stella d’Oro al Merito Sportivo del CONI, un riconoscimento che va ben oltre il valore simbolico” ha dichiarato. ”Questa onorificenza premia la tradizione ultracentenaria del nostro Ente, ma soprattutto riconosce il lavoro quotidiano svolto con dedizione per diffondere i valori sani dello sport e della competizione leale. Accogliamo questa Stella come uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro impegno a sostegno dell’automobilismo sportivo e della cultura della sicurezza, pilastri fondamentali della nostra missione istituzionale”. L’assegnazione della Stella d’Oro sottolinea il ruolo centrale dell’AC Roma non solo come punto di riferimento per gli automobilisti capitolini, ma anche come attore protagonista nel panorama sportivo regionale e nazionale.