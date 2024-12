Automobili Lamborghini e Polizia di Stato: 20 anni di collaborazione al servizio del Paese

SANT’AGATA BOLOGNESE – Automobili Lamborghini e Polizia di Stato celebrano un importante traguardo: vent’anni di sodalizio che ha visto i veicoli della casa di Sant’Agata Bolognese al servizio della sicurezza pubblica. Questa collaborazione, iniziata nel 2004 con la consegna della prima Lamborghini Gallardo, ha permesso di mettere al servizo della salute e della sicurezza dei cittadini un’eccellenza italiana. Infatti, in questi due decenni, le Lamborghini della Polizia di Stato sono state protagoniste di oltre 200 missioni di trasporto urgente di organi e di più di 1.500 eventi dedicati all’educazione stradale, promuovendo una cultura della guida sicura in tutto il Paese.

Negli anni, diversi modelli Lamborghini si sono susseguiti nella flotta della Polizia di Stato, ognuno contribuendo in modo unico alle missioni assegnate. La collaborazione ha preso il via con la Gallardo, un modello rivoluzionario dotato di motore V10 e tecnologie innovative per il monitoraggio del traffico. Questo primo esemplare ha svolto con efficienza operazioni di pattugliamento e pronto intervento, percorrendo oltre 140.000 chilometri in pochi anni.

Successivamente, nel 2008, è arrivata la Gallardo LP 560-4, una supercar capace di raggiungere i 325 km/h e di offrire un supporto cruciale lungo le arterie principali del Paese, come l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Anche questo modello ha giocato un ruolo decisivo nelle emergenze mediche, grazie alla presenza di attrezzature specifiche come frigobox per organi e defibrillatori.

Nel 2014 è stata la volta della Huracán LP 610-4, un veicolo pensato per garantire prestazioni eccezionali anche nelle situazioni più complesse. La Huracán si è distinta per il suo telaio in alluminio e fibra di carbonio e per l’attenzione ai dettagli, come il lampeggiante aerodinamico e le luci LED per una visibilità ottimale. Questo modello è stato protagonista di numerose operazioni di trasporto urgente e di interventi su strada, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra Lamborghini e Polizia di Stato.

L’ultima arrivata nella flotta è stata la Urus Performante, consegnata nel 2023. Questo SUV, dalle prestazioni da vera supercar, combina potenza e versatilità grazie al suo motore V8 biturbo da 666 CV. Personalizzata per le esigenze della Polizia, la Urus è dotata di equipaggiamenti avanzati come un cassetto blindato porta-arma, un pannello per messaggi e un defibrillatore, oltre al consueto frigobox per il trasporto di organi. La sua livrea, progettata dal Centro Stile Lamborghini, abbina l’azzurro della Polizia di Stato al bianco, con dettagli tricolori che celebrano il legame con l’Italia.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha espresso tutto il suo entusiasmo per questo lungo sodalizio: «Siamo estremamente orgogliosi di celebrare vent’anni di collaborazione con la Polizia di Stato, un’istituzione che rispettiamo profondamente per il lavoro quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini italiani. Sapere che le nostre vetture hanno supportato il lavoro della Polizia nelle operazioni su strada e hanno contribuito a salvare vite umane è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa cooperazione rappresenta il forte legame di Automobili Lamborghini con l’Italia e le sue istituzioni, nonostante la nostra visione internazionale».

Anche il Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, ha evidenziato l'importanza di questa partnership: «La sinergia ventennale con Automobili Lamborghini rafforza l’impegno della Polizia di Stato nell’assolvere ad un compito delicatissimo come quello del trasporto urgente di organi, attività realizzata in stretta collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti. Ciò contribuisce a rendere sempre più concreta una delle missioni della Polizia di Stato, ossia essere di aiuto a tutti i cittadini. Le Lamborghini in uso, a partire dalla Gallardo fino all’ultima arrivata Urus, ci permettono di contare su equipaggiamenti e dotazioni tecnologiche all’avanguardia che garantiscono ai nostri operatori, appositamente addestrati alla guida, di svolgere questo delicato servizio in tempi brevi e nella massima sicurezza».

Automobili Lamborghini rinnova il proprio impegno nel sostenere la Polizia di Stato, continuando a fornire veicoli che rappresentano un connubio di innovazione, eccellenza tecnologica e passione. Questa collaborazione ventennale dimostra come l’eccellenza automobilistica possa essere messa al servizio della comunità, rafforzando la sicurezza e contribuendo al benessere dei cittadini.