Automotive: in 20 mila protestano a Roma, "settore a rischio, serve piano industriale"

Nonostante la pioggia battente, in migliaia questa mattina sono scesi in piazza a Roma per la manifestazione nazionale del settore automotive, indetta da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil. Tra fumogeni, bandiere dei sindacati, fischietti e tamburi, un corteo ha sfilato da Barberini a piazza del Popolo. In testa al corteo lo striscione: «Cambiamo marcia: acceleriamo verso un futuro piu' giusto». Secondo gli organizzatori, sono 20 mila le persone scese in piazza, provenienti da tutte le regioni italiane e che hanno raggiunto la Capitale con almeno 200 pullman. L'obiettivo e' protestare contro la situazione in cui versa il settore auto in Italia a partire dalla profonda crisi dei siti Stellantis. Presenti i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. In piazza anche i leader dell'opposizione, come la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente del M5s Giuseppe Conte, che a margine dell'evento si sono salutati con una stretta di mano. Entrambi hanno incontrato e ascoltato le richieste degli operai presenti, assicurando un impegno comune sull'automotive.