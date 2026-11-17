Fare sistema per sopravvivere alle trasformazioni del mercato, mettendo a fattor comune dati e intelligenza artificiale senza sacrificare l’indipendenza aziendale. È questa la ricetta emersa a Treviglio Fiera durante «Automotive: orizzonti per il territorio», l’appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell’industria e della distribuzione per fare il punto sul futuro del settore.

Al centro del dibattito, la presentazione di MotixDrive, la piattaforma sviluppata da Arkus (società fondata da Ivano Cardassi e Andrea Gifford) e illustrata nel corso dell'evento insieme ad Andrea Di Censo di Spectra Partners. Un progetto che si inserisce direttamente nelle criticità emerse durante i due talk show della giornata – dedicati alle prospettive della filiera lombarda e al sempre più acceso confronto tra acquisto e noleggio – offrendo una risposta operativa alle difficoltà delle piccole e medie imprese.

In un mercato dominato dal consolidamento e dai grandi gruppi distributivi, gli operatori indipendenti faticano infatti a sostenere da soli gli investimenti necessari per la transizione digitale. «Essere qui insieme a partner strategici come Spectra Partners ci conferma che il mercato ha bisogno di concretezza, non di sovrastrutture», ha spiegato Ivano Cardassi a margine dell'incontro. «Chi lavora ogni giorno sul campo sa quanto sia difficile per un operatore indipendente competere ad armi pari con i big del settore. Con MotixDrive portiamo tecnologie evolute e intelligenza artificiale direttamente nelle mani delle Pmi, trasformando la collaborazione tra colleghi nella vera leva per affrontare il cambiamento».

Come funziona la rete digitale Attiva sul mercato da maggio 2026, MotixDrive opera come una piattaforma SaaS (Software as a Service) pensata su misura per concessionarie, rivenditori, società di noleggio e realtà del post-vendita. Il sistema permette di ottimizzare la gestione commerciale e del service, abilitando al contempo la condivisione di stock, informazioni e opportunità di business tra i membri del network. Una formula che sta registrando una rapida espansione in Italia e che conta già su una licenza B2B operativa in Svizzera.

L’intelligenza artificiale al servizio dell’officina L'obiettivo dichiarato è democratizzare tecnologie finora appannaggio esclusivo delle grandi organizzazioni. L'esempio più evidente è SonIA, l'assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale integrato nella piattaforma. Il sistema è in grado di gestire in autonomia il primo contatto con l'automobilista, comprenderne le esigenze tecniche o commerciali, verificare le disponibilità e indirizzare il cliente verso l'officina aderente più idonea per fissare l'appuntamento. Un supporto concreto per ridurre i colli di bottiglia operativi e alzare l'asticella del servizio offerto al cliente finale.