Autoscuole, al via protocollo di intesa per formazione al primo soccorso nelle scuole guida

Un progetto volto alla promozione della formazione al primo soccorso all’interno delle autoscuole, grazie all’intervento incentrato sulla necessità di diffondere competenze salvavita fin dalla fase di formazione dei futuri conducenti. È quanto presentato ieri, nel corso dell’incontro che si è svolto a Roma, nel’Auditorium Giovanni Paolo II della Pontificia Università Urbaniana, durante l’evento dedicato alla cardiosecurity, organizzato da Fabio Costantino, fondatore e presidente dell’Associazione Nazionale Promozione Sociale e Cardiosecurity Italia, e da Giuseppe Desumma, rappresentante del dicastero per l’Evangelizzazione. Il protocollo d’intesa avviato con l’Associazione Cardiosecurity e che coinvolgerà le scuole guida, è finalizzato alla formazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, che potranno così trasferire ai propri allievi nozioni fondamentali di primo soccorso.

Nei prossimi giorni è prevista la firma ufficiale del protocollo d’intesa tra Confarca (confederazione che rappresenta oltre 2.400 autoscuole sul territorio nazionale) e Cardiosecurity. A partire dal prossimo anno prenderanno avvio i corsi di formazione, anche in vista dell’attuazione della quarta direttiva comunitaria patenti, che prevede l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio di primo soccorso per gli aspiranti conducenti. Un’iniziativa che «rappresenta un passo concreto verso una maggiore sicurezza stradale e una diffusa cultura della prevenzione», commenta il presidente della confederazione delle autoscuole, Paolo Colangelo. “Un’ottima opportunità per le autoscuole, prevista anche dalla quarta direttiva comunitaria per le patenti - dichiara Colangelo - Noi della Confarca siamo molto attenti nel sociale, ma soprattutto crediamo che con questa iniziativa gli istruttori sul territorio nazionale potranno trasmettere a tantissimi ragazzi queste importanti modalità operative relative non solo a problemi cardiaci, ma anche a ciò che riguarda il primo soccorso”.