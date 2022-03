Autostrada A1, apre domani nuovo tratto a tre corsie fiorentino. Tra Barberino e Firenze nord in direzione del capoluogo toscano

FIRENZE - Apre domani al traffico il nuovo tratto a tre corsie dell’autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Firenze Nord in direzione del capoluogo toscano: 17,5 km di nuovo tracciato, per un investimento di circa un miliardo di euro che contribuirà a snellire i flussi autostradali, con un risparmio del 30% dei tempi di percorrenza, pari a 1,5 milioni di ore l’anno per gli utenti.

Il contenimento dei fenomeni di code e stop and go genererà inoltre una diminuzione di emissioni di Co2 quantificabile in -2.000 tonnellate all’anno. Il nuovo tratto conta due viadotti e due gallerie: tra queste la Santa Lucia, la più lunga galleria a tre corsie realizzata in Europa (circa 7.750 m), dotata di avanzati sistemi high-tech e scavata con l’ausilio della fresa Tbm, la più grande mai utilizzata in Europa. Il progetto rientra nel più ampio piano di sviluppo del nodo toscano dell’Autostrada del Sole, tra gli svincoli di Barberino e Valdarno, che riguarda un totale di 120km.