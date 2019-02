Autovelox, a Roma 80 mila multe nel 2018: record sulla Colombo, poi via del Mare e viale Marco Polo

Autovelox a Roma: dati preoccupanti emergono dal bilancio capitolino, ben 80mila le infrazioni l'anno scorso: facendo la media sono quasi 220 al giorno, con entrate per il bilancio del Campidoglio di una cifra considerevole. "Sicurezza stradale e rispetto delle regole: gli autovelox servono a questo e nel 2018 hanno registrato circa 80mila sanzioni per eccesso di velocità. Questo vuol dire maggior controllo delle arterie più trafficate di Roma, risorse da investire per la manutenzione delle nostre strade e interventi dedicati alla sicurezza". Così su Fb l'assessore alla Mobilità di Roma Linda Meleo.

"Il record delle multe emesse dalla Polizia Locale riguarda le strade a maggiore scorrimento come via Cristoforo Colombo, dove i dispositivi hanno fotografato circa 13mila violazioni del limite consentito. Seguono la via del Mare con più di 11mila sanzioni e viale Marco Polo con circa 10mila. Nostro obiettivo è aumentare i controlli: per questo a breve arriveranno sette nuovi autovelox di ultimissima generazione. Parliamo di strumentazioni in grado di offrire una visuale più ampia sulla carreggiata, in particolare sulle strade a doppia corsia. Un altro strumento per garantire la sicurezza di tutti", conclude.