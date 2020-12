Baidu collauda auto senza conducente su strade Pechino. Capitale cinese concede a gigante internet il permesso

PECHINO - Le autorità municipali dei trasporti di Pechino hanno concesso al gigante cinese di internet Baidu il permesso di collaudare auto senza conducente sulle strade pubbliche della capitale cinese. A novembre Pechino ha pubblicato un regolamento riguardo i test su strada di auto senza conducente, in cui una delle norme richiede che i veicoli effettuino test su strada in sicurezza lungo più di 30.000 chilometri prima di poter richiedere di effettuare test su strade pubbliche. I veicoli di test di Baidu hanno superato tutti questi requisiti. Si prevede che l’autorizzazione consentirà a Baidu di ridurre gradualmente l’intervento umano nei veicoli di test e di far fronte automaticamente a problemi quali guasti hardware e software.