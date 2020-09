Baidu, taxi a guida autonoma disponibili a Pechino. Prenotabili dal sito web apollo.auto e dall’app Baidu Map

PECHINO - Il colosso digitale cinese Baidu ha recentemente lanciato anche a Pechino il suo nuovo servizio di taxi a guida autonoma, chiamato «Apollo Go» e dotato inizialmente di 40 vetture in prova. Secondo Baidu Apollo, una piattaforma aperta lanciata dalla società cinese nel 2017 per coordinare gli sforzi intersettoriali in materia di guida autonoma, i passeggeri possono chiamare i taxi tramite il sito-web apollo.auto e l’app Baidu Map. Le vetture circoleranno in un’area di prova dalla lunghezza totale di 700 chilometri, coprendo i principali quartieri residenziali e commerciali nei distretti di Yizhuang, Haidian e Shunyi di Pechino. Il servizio di taxi a guida autonoma, soprannominato Robotaxi, promette di far fronte a una varietà di situazioni complicate nel traffico.

Ad esempio, le vetture sono già in grado di svoltare a sinistra in assenza di semafori e segnali, il che è considerata una delle maggiori sfide per la tecnologia della guida autonoma. Baidu Apollo, ha spiegato Li Zhenyu, vice presidente del colosso tecnologico cinese, continuerà a promuovere l’applicazione commerciale della guida autonoma e offrirà maggiori contributi al trasporto intelligente in città. Essendo una delle prime città a mappare e regolamentare le aree di prova per i veicoli a guida autonoma in tutta la Cina, Pechino svolge un ruolo di primo piano in termini di dimensioni delle vetture e del genere di situazioni di traffico in prova. La capitale cinese ha anche adottato le più rigorose misure per garantire la sicurezza e l’affidabilità dei veicoli a guida autonoma. In precedenza, Baidu aveva lanciato il servizio Apollo Go a Changsha, nella provincia centrale dello Hunan, e a Cangzhou, nella provincia settentrionale dello Hebei.