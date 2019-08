Il bambino pirata della strada a 8 anni ruba di nuovo l'auto. E stavolta tampona un Tir

Lo ha rifatto: ha rubato di nuovo le chiavi dell'auto e si è rimesso alla guida, il bambino di 8 anni che due giorni fa in Germania era finito sul tutti i giornali per aver sfrecciato a 140 all'ora al volante della macchina dei genitori su un'autostrada di Dortmund. In quell'occasione il ragazzino era stato fermato dalla polizia prima che potesse fare danni, questa volta invece la storia è finita meno bene: il ragazzino ha provocato un piccolo incidente nel parcheggiare, tamponando un tir in sosta.

LEGGI ANCHE --> Camion si schianta contro il ponte, la cabina si accartoccia: autista morto e trave lesionata

«Per fortuna il ragazzo è rimasto illeso», riferisce la polizia al quotidiano tedesco Bild. Dopo l'ennesima bravata e l'incidente, il ragazzino è scoppiato in lacrime e ha finito per insultare i funzionari di polizia quando si è visto trattenere in un auto di pattuglia. La mamma è caduta dalle nuvole, avvertita dalle forze dell'ordine. Non si era accorta della scomparsa del piccolo pilota. Stavolta, riferisce il tabloid, la vicenda potrebbe non risolversi con un semplice ammonimento. Potrebbero essere allertati i servizi sociali e alla madre arriverà quasi certamente una denuncia.