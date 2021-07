Bancarella Sport 2021, a Carlo Cavicchi il premio "Bruno Raschi" per la carriera

PONTREMOLI - In occasione del premio Bancarella Sport a Pontremoli il 17 luglio scorso, è stato assegnato anche il Premio Bruno Raschi che è il più prestigioso riconoscimento alla carriera di un giornalista con la motivazione che abbia segnato, innovato, riletto, il modo di fare cronaca sportiva.

L’albo d’oro è ricco di firme che hanno fatto la storia, a cominciare da Zavoli che ha aperto la lunga lista, ma per la prima volta è stato assegnato a un giornalista che viene dal mondo delle quattro ruote e la cosa ha fatto anche un po’ scalpore nell’ambiente dove a farla da padrone sono di solito il calcio e il ciclismo, con il pugilato e il tennis subito dietro.

A vincere è toccato allora a Carlo Cavicchi, direttore per trent’anni di testate importanti come Autosprint, SportAutoMoto e Quattroruote, ma con una lunga esperienza anche come inviato di rally in giro per il mondo quando nel raccontare le corse poteva mescolare cronaca e magia diventando riferimento assoluto della disciplina anche in ambito internazionale (non per niente poi diventato per quattro anni presidente della Rally Press Association).

Cavicchi, bolognese settantaquattrenne, adesso si dedica soprattutto alla scrittura alternando romanzi a saggi legati al mondo delle automobili. La sua ultima fatica è stato il romanzo “Rapiremo Niki Lauda” edito da Minerva, ma per la fine dell’anno arriverà nelle librerie sempre edito da Minerva anche “L’altra faccia delle corse” che riporta 101 episodi che nessuno conosce o che chi le conosceva le ha dimenticate.

L’albo d’oro del Premio Bruno Raschi

2005 – SERGIO ZAVOLI

2006 – ANTONIO GHIRELLI

2007- GIAMPAOLO ORMEZZANO

2008 – CANDIDO CANNAVO’

2009 – BRUNO PIZZUL

2010 – GIANNI MURA

2011 – LEA PERICOLI

2012 – GIANNI MINA’

2013 – MARIO SCONCERTI

2014 – RINO TOMMASI

2015 – GIAMPIERO GALEAZZI

2016 – FEDERICO BUFFA

2017 – CLAUDIO GREGORI

2018 – MASSIMO DE LUCA

2019 – ITALO CUCCI

2020 – BEPPE CONTI

2021 – CARLO CAVICCHI