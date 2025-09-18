Barone supera Barone: ancora un record di velocità a bordo di una nave: a 164 km/h sul ponte di lancio della Trieste

Uno spettacolo senza fine: il settimo sigillo di Fabio Barone, il pilota romano già detentore di 6 World Guinness Record, è stato uno sprint lungo 205 metri sul ponte di volo di Nave Trieste (in tutto 236 metri) della Marina Militare per battere se stesso e il record di velocità a bordo di una nave che già deteneva dallo scorso anno a Taranto. E se il 13 luglio 2024 Barone aveva raggiunto i 152 km/h sulla Portaeromobili Garibaldi, oggi a Civitavecchia sul gioiello della tecnologia e ingegneria italiana di Nave Trieste, al volante della sua Ferrari SF90 Stradale - per l’occasione con una livrea ad hoc dedicata alla Marina con il motto di Nave Trieste “Fulge super mare” -, ha toccato la punta di velocità sconvolgente di 164 km/h, ben 12 km/h in più rispetto al limite precedente.

I 1.000 cv del bolide di Maranello, preparato dal Team Capristo, hanno stupito per reattività e potenza, riuscendo a sfruttare buona parte del ponte del Trieste per poi fermarsi con grande agilità a traguardo raggiunto tra gli applausi di tutti i presenti, compreso l’equipaggio della nave.

Un enorme passo avanti rispetto al record di un anno fa, che pure era riuscito ad abbattere di ben 7 km/h il precedente limite detenuto dal 3 settembre del 2019 da Shea Holbrook, pilota americana che a bordo di un’altra portaerei, la USS Hornet, era riuscita a raggiungere la velocità massima di 145 km/h (90,58 miglia orarie) guidando una Porsche Taycan, la berlina elettrica tedesca.