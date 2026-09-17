Bartolomeo (Saic Motor Italia): «Elettrico priorità di MG. Con novità ruolo da protagonisti non solo nel segmento C»

“La crescita dell’elettrico è una delle priorità del marchio MG”. Lo ha ricordato di recente il country manager di SAIC Motor Italia Andrea Bartolomeo, ricordando che “le auto a batteria rivestono un ruolo strategico nelle strategie del gruppo e le nuove proposte consentiranno di tornare a competere sul mercato dell’EV con un ruolo da protagonisti non solo nel segmento C”. Secondo il manager “ha premiato finora la capacità di studiare a fondo il mercato in modo da prevedere la mossa successiva e giocare d’anticipo”.

Il 2026 ha segnato per MG l’inizio di un nuovo paradigma comunicativo, capace di riflettere la natura hi-tech del brand anche nel modo di raccontarsi. La campagna di lancio della MG4 Urban è stata realizzata dunque col supporto dell’Intelligenza Artificiale, che ha prodotto il claim “Un’energia, due forme” per illustrare in TV, radio e social-media la distinzione tra MG4 e MG4 Urban. “La svolta – dicono in casa MG - rende il processo creativo rapido, flessibile e coerente, sviluppando contenuti capaci di dialogare con target diversi”.

La MG Urban costa circa 10.000 euro meno della MG4. Nel listino sono previsti due allestimenti: Comfort (con batteria da 43 o 54 kWh) e Premium, con batteria da 54 kWh. 25.490 euro iI prezzo dell’entry level; si sale a 27.990 per la Urban Comfort con batteria da 54 kWh; 30.990 il prezzo della top di gamma Urban Comfort, che oltre alla batteria più potente offre anche dotazioni più ricche. Grazie a una promozione, si possono ottenere sconti di 3.500 euro, 6.000 in caso di finanziamento. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km.