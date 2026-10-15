Batterie allo stato solido, il passo storico. La nuova tecnologia per gli accumulatori dell’auto è pronta a scendere in strada

Dallo stato liquido a quello solido. È questa la missione di tutti i produttori di batterie e di auto elettriche, anche se l’impresa si sta rivelando più difficile del previsto persino per i giganti cinesi come CATL e BYD che da soli detengono oltre la metà del mercato mondiale degli accumulatori per trazione. Ma perché è così importante attuare questo passaggio tecnologico e trasferirlo il prima possibile alla produzione di massa?

Perché avere un elettrolita di separazione solido al posto di quello liquido, utilizzato attualmente, aumenta la densità di energia permettendo, a parità di spazio e di peso, di avere più energia a bordo e quindi aumentare l’autonomia in due modi: incrementare la capacità oppure ridurre peso ed ingombri per realizzare veicoli globalmente più efficienti, sia nei consumi sia nel rapporto tra ingombri esterni e spazio interno utile.

Se ne parla oramai dall’inizio del decennio, ma il traguardo sembra spostarsi sempre più in là. C’è persino chi, come Tesla, pensa che sia più utile e fruttuoso spingere sulle chimiche “liquide” attuali, ovvero Nickel-Manganese-Cobalto (NMC) o Litio-Ferro-Fosfato (LFP), che hanno già una filiera produttiva consolidata e costi in costante discesa piuttosto che perseguire una tecnologia che potrebbe avere bisogno di cambiare fornitori e persino i macchinari e i metodi di produzione. Oltretutto, le chimiche attuali sono progredite notevolmente, grazie anche all’ottimizzazione della struttura interna, tanto che chi favoleggiava di densità energetiche moltiplicate per 2, 3 o anche 5 volte oggi ammette che aumentarle del 30-40%, passando da 650-750 Wh/litro delle migliori NMC attuali a 900-1.000 Wh/litro, sarebbe già un risultato di rilievo e comunque apprezzabile per l’automobilista.

Questo significherebbe poter comprare una Tesla Model Y con un’autonomia da 850 km invece che di circa 600, una Volkswagen ID.Polo che percorre oltre 630 km invece dei 450 promessi e una Renault Twingo che passa da 263 a 370 km, quasi pareggiando i circa 400 km della R5 con la possibilità di ricaricare a potenze maggiori, dunque perdendo meno tempo alle colonnine, e di avere maggiore sicurezza visto che l’elettrolita solido non si incendia.



Quali sono dunque i nodi che si frappongono tra il laboratorio e la realtà? Il primo è tecnologico. All’interno del materiale di separazione tra anodo e catodo infatti si formano i cosiddetti dendriti, micro-strutture di litio metallico che possono creare cortocircuiti interni riducendo la vita della batteria. Per risolvere tali problemi si stanno studiando separatori polimerici più resistenti e con chimiche a base di Zolfo (solfuri e solfiti). Questa è la strada anche hanno intrapreso i produttori coreani (LG, Samsung ed SK), BYD e Toyota che sta anche esplorando soluzioni alternative come quella degli ossidi ceramici o degli strati protettivi.

Lo stesso sta facendo Volkswagen che si avvale in questo campo della collaborazione di QuantumScape, da poco al fianco anche di Honda che guarda allo stato solido come la tecnologia in grado di portare l’auto elettrica ai 1.000 km di autonomia anche se la Gangfeng, consociata della Changan, pensa che tra qualche anno si possano raggiungere addirittura i 2.000 km grazie ad anodi in silicio carbonio, un’accoppiata che sempre più costruttori stanno adottando o studiando poiché aumenta la resistenza ai cicli, anche quelli ad alta potenza. La Sumitomo, gigante mondiale della chimica, ha proposto per l’elettrolita delle batterie allo stato solido l’utilizzo di alogenuri a base Fluoro o Cloro che permetterebbero inoltre di mantenere buona parte dei processi di fabbricazione oggi utilizzati per le batterie NMC o LFP riducendo così i costi e rendendo dunque da subito “democratica” la batteria allo stato solido.

Un recente studio congiunto tra il MIT e l’Università di Monaco di Baviera ha mostrato come una miscela di litio lantano-zirconato per l’elettrolita può migliorare la densità di corrente del 300%, dunque produrre più energia, aumentare la velocità di ricarica e diminuire il deterioramento. Altri invece hanno scelto la strategia del doppio binario come CATL: batteria allo stato solido per il 2030 e, nel frattempo, quelle allo stato semi-solido, dette così perché l’elettrolita è composto al 90-95% da un materiale solido (polimeri, ceramiche o gel) e il restante 5-10% da un liquido semifluido. La prima auto di serie a dotarsi di queste batterie “ibride” per l’Europa è la MG4 Urban, ma in Cina vi sono già anche NIO ET9, la GAC Aion Hyper Series o anche per il gruppo Chery le Exeed ES8, EX7 e altre ancora.

Tale ambiguità ha spinto la Cina a dare regole precise e il protocollo GB/T 43568 emanato il luglio scorso stabilisce infatti che una cella può definirsi davvero allo stato solido e non “quasi” se, dopo aver trascorso 6 ore sotto vuoto a 120 °C, non perde più lo 0,5% della propria massa. Se lo fa, vuol dire che ha una parte liquida pronta ad evaporare. È assai probabile che questo metodo di certificazione diventi il riferimento a livello globale.

Al di là dei vari “fine tuning” chimici e della definizione degli standard, tutti sono concordi nell’affermare che, oltre ai costi, l’altro nodo fondamentale da risolvere sia produrre grandi quantità di celle con livelli di qualità e durata adeguati, ma che oramai ci siamo e l’introduzione dello stato solido sul mercato avverrà tra il 2027 e il 2030, anche se si parla di quantitativi bassi e destinati a salire lentamente. LG pensa anche che le prime applicazioni significative riguarderanno settori diversi da quello automotive.

In ogni caso, i costruttori di batterie hanno già attivato da almeno due anni linee pilota attraverso cui verificare i propri processi. C’è anche chi sta già provando batterie con celle allo stato solido su strada come BMW su una i7, Stellantis su una Dodge Charger che sfrutta celle della Factorial, azienda nella quale ha una partecipazione anche Mercedes-Benz (che le sta provando su una EQS capace di fare oltre 1.200 km) e che ha sviluppato una batteria in grado di funzionare in modo ottimale fino a 90 °C così come a temperature bassissime (-25 °C) che risultano invece indigeste per altri tipi di batteria compromettendo significativamente l’autonomia effettiva. Geely parla addirittura di una temperatura d’esercizio che può arrivare a 120 °C senza pericolo di scoppio, incendio o del temutissimo thermal runaway che scatena una reazione a catena distruttiva. A questo proposito Dongfeng avrebbe già pronte celle capaci di resistere in un intervallo compreso tra -30 °C e 170 °C. Una tecnologia dunque “solida” e pronta finalmente a decollare dando all’elettrificazione un ulteriore impulso.