Bentayga X Concept esplora le capacità off-road del Suv Bentley. Sfoggia cerchi da 22" ed ha capacità di guado di 550 mm

Scarpe grosse e luci supplementari sul tetto, Bentley esplora le potenzialità off-road del proprio Suv di serie con il prototipo Bentayga X Concept. Basato sul modello Speed da 650 Cv, equipaggiato con propulsore V8 twin turbo di 4,0 litri abbinato a trazione integrale permanente e cambio automatico a otto rapporti, lo studio presentato in forma dinamica alla Fat Ice Race di Zell Am See, vanta carreggiate allargate di 120 mm che ospitano generose ruote da 22».

L'auto è più alta da terra di 55 mm rispetto al modello standard e, grazie a una luce dal terreno di 310 mm può superare guadi di 550 mm. Tra le particolarità dell'esemplare svelato dalla Casa britannica alla rassegna austriaca, che montava sul portapacchi un go-kart a testimonianza della robusta capacità di carico sul tetto, ci sono i quattro proiettori anteriori supplementari, due ganci traino e scarichi in titanio firmati Akrapovic.